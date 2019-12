Policista brutálně napadl jedenáctileté dítě. Hodil s ním o zem, pak ho táhl

Drastické video začíná ve chvíli, kdy jde policista dohlížející na bezpečnost ve škole s jedenáctiletým chlapcem po chodbě. Najednou ho popadne, udeří do břicha a praští s ním o zem. Pak dítě vyzvedne do vzduchu a z výšky znovu srazí k zemi. Nakonec žáka táhne po zemi, než záběry z bezpečnostní kamery skončí.

„Je zřejmé, že byl chlapec napaden. Dívat se na to je jednoduše děsivé. Je to drsné video. Neumím si představit, že by mé dítě zažilo něco takového,“ uvedl podle CNN místní radní Jason Spriggs.

Není jasné, co incidentu ve škole ve městě Henderson předcházelo. Podle deníku The New York Times školní strážce doprovázel chlapce do jedné z kanceláří.

Škola však do pár minut po něm zavolala šerifa. „Když jsme video poprvé viděli, byli jsme ohromení, byli jsme v šoku. Všichni jsme rodiče a prarodiče vnuků v tomto věku, takže nás to velmi znepokojilo,“ uvedl šerif Curtis Brame.

„Video je velmi názorné. Od žádného svého podřízeného nebo kteréhokoliv člena bezpečnostních složek v Severní Karolíně bych nečekal, že by své povinnosti vykonával takovým způsobem,“ dodal.

Nejmenovaný pachatel si nejdříve musel vzít dovolenou, dokud se celá záležitost nevyšetří. V pondělí pak dostal vyhazov. Chlapec se nyní léčí doma, podle médií však zřejmě neutrpěl vážnější zranění. V pondělí byl u lékaře a zpráva o jeho zdravotním stavu ovlivní i osud agresivního policisty.

Vzhledem k tomu, že strážník v minulosti nikdy zákon nepřekročil, mu však pravděpodobně hrozí nejvýše dva měsíce vězení, dodala CNN. Školy ve Vance County, kam spadá i město Henderson, také přehodnotí své dohody s policisty. Místní školský náměstek Anthony Jackson se rodině žáka veřejně omluvil a slíbil, že zajistí, aby děti mohly chodit do školy beze strachu.