Volby jsou tady. Severní Karolína začala rozesílat korespondenční hlasovací lístky

Více než 100 milionů Američanů – dvě třetiny voličů – volilo v roce 2020 předčasně, buď osobně nebo pomocí korespondence, uvedl portál Axios. Tyto volby se konaly uprostřed pandemie covidu-19 a tentokrát se může rozhodnout volit v den voleb mnohem více lidí.

Severní Karolína je prvním státem, který začne rozesílat korespondenční hlasovací lístky, ale předčasné hlasování osobně zahájí až v polovině října.

Předčasné hlasování osobně už v září zahájí pět jiných států: Pensylvánie, Minnesota, Virginie, Vermont a Illinois. Některé státy, jako například Minnesota a Vermont, zahájí tento měsíc jak osobní, tak korespondenční hlasování, zatímco jiné mají pro oba způsoby předčasného hlasování odlišné časové rozvrhy. Michigan bude posledním státem, který zahájí předčasné hlasování osobně, a to jen něco málo přes týden před dnem voleb.

Co se týká Severní Karolíny, nový průzkum vysoké školy Catawba College ve spolupráci s agenturou YouGov zjistil, že většina obyvatel tohoto státu má v korespondenční hlasování důvěru, ale existují rozdíly podle politické příslušnosti. Až 13 procent demokratů a 36 procent nezávislých voličů uvedlo, že v bezpečnost hlasování pomocí korespondence důvěru nemá. U republikánů totéž řeklo až 62 procent respondentů.

„Myslím, že je to přímý důsledek toho, co jsme viděli u bývalého prezidenta po řadu let, kdy zpochybňoval například korespondenční hlasování,“ řekl profesor politiky na Catawba College Michael Bitzer lokální televizní stanici Spectrum News. Bývalý prezident Donald Trump pomohl zasít nedůvěru, když v roce 2020 nepodloženě zaútočil na předčasné hlasování, čímž se pokusil zdiskreditovat vítězství prezidenta Joea Bidena.

Trumpova kampaň v letošních volbách ale změnila strategii a zahájila iniciativu, která má jeho příznivce povzbudit, aby využili korespondenčního, absenčního a osobního předčasného hlasování ve snaze nepřijít o hlasy. Trump, který opět kandiduje za republikány, se v boji o Bílý dům utká s Bidenovou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou.

Ta se v Severní Karolíně podle průzkumů na Trumpa dotáhla a zaostává za ním jen těsně. Stát by se tak ve volbách mohl přidat mezi ty klíčové (swing states).