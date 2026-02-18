V Kalifornii našli po pádu laviny šest lyžařů, dalších deset se pohřešuje

Po pádu laviny v severní Kalifornii se pohřešuje deset lyžařů. Šest dalších lidí našli záchranáři živých. V oblasti panuje nepříznivé zimní počasí.
Členové záchranného týmu v oblasti Soda Springs v Kalifornii, kde došlo k pádu...

Členové záchranného týmu v oblasti Soda Springs v Kalifornii, kde došlo k pádu laviny. (17. února 2026) | foto: AP

Zasněžené pohoří Sierra Nevada v Kalifornii. (3. dubna 2017)
Sněhová bouře ve městě Truckee v Kalifornii. (17. února 2026)
Sněhová bouře ve městě Truckee v Kalifornii. (17. února 2026)
Sněhová bouře ve městě Truckee v Kalifornii. (17. února 2026)
Kancelář šerifa okresu Nevada County uvedla, že šestice nalezených lyžařů se nadále nachází v místě pádu laviny a čeká na převoz do bezpečí. Do pátrací akce bylo v úterý odpoledne místního času nasazeno více než 50 záchranářů.

Skupina tvořená čtyřmi horskými vůdci a 12 klienty se v oblasti hory Castle Peak pohybovala na takzvaných backcountry lyžích.

„Povětrnostní podmínky zůstávají krajně nebezpečné,“ uvedla policie s tím, že platí zvýšené lavinové nebezpečí. Podle provozovatelů místního lyžařského střediska napadlo jen za posledních 24 hodin téměř 80 centimetrů sněhu.

