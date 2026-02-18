V Kalifornii našli po pádu laviny šest lyžařů, dalších deset se pohřešuje

Kancelář šerifa okresu Nevada County uvedla, že šestice nalezených lyžařů se nadále nachází v místě pádu laviny a čeká na převoz do bezpečí. Do pátrací akce bylo v úterý odpoledne místního času nasazeno více než 50 záchranářů.
Skupina tvořená čtyřmi horskými vůdci a 12 klienty se v oblasti hory Castle Peak pohybovala na takzvaných backcountry lyžích.
„Povětrnostní podmínky zůstávají krajně nebezpečné,“ uvedla policie s tím, že platí zvýšené lavinové nebezpečí. Podle provozovatelů místního lyžařského střediska napadlo jen za posledních 24 hodin téměř 80 centimetrů sněhu.