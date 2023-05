Sinn Féin slaví rekordní volební zisk. Sjednocení Irska je o krok blíž

Vytvoření nové vlády, v níž se podle Velkopáteční dohody z roku 1998 dvě hlavní strany Sinn Féin a DUP rovnoměrně dělí o moc, je ovšem stejně jako po posledních regionálních volbách loni v květnu v nedohlednu a podle očekávání nepůjde hladce. Naproti tomu už dvakrát po sobě nevyhrála probritsky orientovaná Demokratická unionistická strana (DUP), ale její největší soupeř, republikánská Sinn Féin.

V rámci dělení moci k zachování míru na ostrově mezi katolíky a protestanty se o post předsedy a místopředsedy severoirské regionální vlády mají podle výsledků voleb spravedlivě podělit obě strany. Těm teď kromě názorových rozdílů stojí v cestě také spory ohledně uspořádání hraničních a celních kontrol poté, co Británie vystoupila z Evropské unie.

Na premiérský post navíc dosud byla zvyklá právě protestantská DUP. Obstrukcemi proto poslední rok bránila ve vytvoření nové vlády tak dlouho, až nezbylo než koncem minulého týdne uskutečnit předčasné volby. Ty jsou v rámci volebního systému jednoho přenosného hlasu společné pro volby členů do místních zastupitelstev i severoirského regionálního parlamentu.

Unionisté blokují vznik vlády

Zatímco poslední volby Sinn Féin vyhrála se svým do té doby nejvyšším výsledkem, nyní tento rekord ještě překonala. A poděkovat za to do značné míry může právě DUP a její zdržovací taktice, která Sinn Féin přidala nové voliče i z ostatních politických stran.

Už podle odhadů se irským republikánům předpovídalo první místo s velmi dobrým počtem hlasů. Když Belfast po dvou dnech komplikovaného sčítání po půlnoci ze soboty na neděli vyhlásil konečné výsledky, překonal ale výsledek Sinn Féin i jejich nejdivočejší sny. Republikáni získali 144 křesel do místních zastupitelstev, o 39 více než minule. Podíl hlasů ve výši 30,9 procent je jejich historické maximum, které si vylepšili o dva procentní body.

To by mělo předsedkyni Sinn Féin Michelle O’Neillové stejně jako po loňských volbách zajistit post severoirské premiérky. Unionisté Jeffreyho Donaldsona, zvyklí být ve volbách první, ovšem dosud tuto možnost i přes stávající dohodu, která vyžaduje dělbu moci mezi Sinn Féin a DUP, blokují.

„Jeffrey Donaldson se stal pro republikány tím největším možným náborovým pomocníkem. Čím déle Michelle O’Neillové brání stát se první ministryní, tím více voličů žene do náruče její strany,“ komentoval dění Belfast Telegraph.

Od IRA k jednotnému Irsku

O’Neillové do Belfastu přijela gratulovat také předsedkyně irské Sinn Féin v Dublinu Mary Lou McDonaldová. Právě ona poslední roky sleduje mnohem větší cíl: získat pro Sinn Féin, jež působí v Severním Irsku i Irsku, vedení vlády v obou částech ostrova. Ideálně zároveň.

Po desítky let to byla pouhá politická fantazie republikánů - a noční můra unionistů. Nyní se ale tento scénář dostává stále blíže nadosah.

Posilování Dinn Féin, která se stala hlavní stranou v Severním Irsku, v jižní části ostrova koresponduje s úspěšnou snahou McDonaldové vybudovat ze Sinn Féin hlavní opoziční stranu v irském parlamentu. Již několik let má nejvyšší preference ve všech průzkumech veřejného mínění a vše zatím naznačuje tomu, že v Irsku vyhraje příští parlamentní volby. Ty se mají uskutečnit nejpozději do roku 2025 nebo dřív.

Když McDonaldová a O’Neillová společně stoupaly po schodech belfastské radnice, příznivci Sinn Féin jásali nad rostoucími nadějemi strany získat moc na celém ostrově: s McDonaldovou jako irskou premiérkou v Dublinu a O’Neillovou jako severoirskou první ministryní v Belfastu. Pokud tedy DUP někdy ustoupí ze svých dosavadních pozic.