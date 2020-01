Tři roky bez vlastní vlády stačily. V Severním Irsku se konečně dohodli

Koaliční vláda Severního Irska se rozpadla v lednu 2017. Ke vzniku funkčního kabinetu nepomohly ani předčasné volby, ani další jednání. Unionisté a separatisté nedokázali překonat rozpory mimo jiné v otázce plánovaného odchodu Velké Británie z Evropské unie.



Zatímco separatistická Sinn Féin si přála setrvání v EU, unionistická DUP podporovala londýnskou vládu premiérky Theresy Mayové, která vyjednávala s Bruselem o brexitu.

Otázka Severního Irska a především režimu na jeho hranici s Irskou republikou, která zůstává v EU, byla jedním z hlavních problémů v brexitových jednáních Londýna s Bruselem.

Obě severoirské strany se vzájemně obviňovaly z ohrožování křehkého míru v regionu, který zavládl po takzvané Velkopáteční dohodě z roku 1998.

„Vedení strany Sinn Féin se dnes sešlo a rozhodlo se znovu podílet na chodu institucí dělené moci,“ uvedla předsedkyně separatistické strany Mary Lou McDonaldová v prohlášení.

Právě princip dělby moci mezi separatisty, kteří si přejí sjednocení Severního Irska s Irskou republikou, a unionisty, kteří chtějí setrvat ve Spojeném království, je jedním z hlavních bodů mírové dohody z konce 90. let.

Předsedkyně DUP Arlene Fosterová už dříve řekla, že dohoda není dokonalá, může ji ale podpořit.

Dohodu o obnovení místní správy v Severním Irsku ve čtvrtek večer zveřejnily vlády v Dublinu a Londýně. Obsahuje pasáže o ochraně irského jazyka, která je důležitá pro separatisty, ale především příslib peněz z britského státního rozpočtu na velké infrastrukturní projekty v Severním Irsku.

O dohodě zveřejněné ve čtvrtek se jednalo devět měsíců. Silným podnětem pro obnovené rozhovory byla smrt novinářky Lyry McKeeové v loni dubnu.

Zastřelil ji neznámý pachatel, když sledovala nepokoje v Londonderry, severoirském městě, které leží u hranice s Irskem a v minulosti se stalo místem krvavých střetů mezi převážně protestantskými unionisty a katolickými republikány. K zodpovědnosti za vraždu novinářky se přihlásila radikální republikánská organizace Nová IRA. Uvedla tehdy, že mířila na policisty.

Sinn Féin a DUP čelily velkému tlaku, aby vstoupily do vlády. V pondělí by totiž vypršela lhůta, po které by se musely konat nové volby do místního sněmu. Ve volbách do britské Dolní sněmovny, které se konaly loni v prosinci, přitom obě velké severoirské strany přišly o podporu voličů, a podle analytiků se tak Sinn Féin i DUP obávaly, že by je mohli voliči potrestat i při regionálním hlasování.

Pod tlakem byly strany ale i kvůli nadcházejícímu odchodu Británie z Evropské unie, který se s největší pravděpodobností uskuteční již na konci ledna. Severní Irsko po brexitu bude mít na základě dohody vyjednané britským premiérem Borisem Johnsonem zvláštní postavení.

Region bude z právního hlediska součástí britského celního území. V praxi ale vznikne celní hranice mezi Severním Irskem a zbytkem Británie.