V Severním Irsku unikly údaje všech policistů, ti se teď děsí zločinců

Jména a další údaje o všech uniformovaných policistech i civilním personálu unikly poté, co je severoirská policie omylem sdílela na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Na veřejnost se nicméně nedostaly adresy bydliště jednotlivých policistů.

„Muži a ženy, které zastupuji, jsou konsternovaní a právem naštvaní. Ztratili kvůli tomu důvěru,“ řekl BBC Liam Kelly, předseda Policejní federace Severního Irska, která funguje podobným způsobem jako odbory, ale nemá právo na stávku.

„Tihle lidé, jak strážníci, tak další personál, se vystavují riziku, aby nás ostatní drželi v bezpečí. A jejich organizace nedokázala chránit jejich data a tím i jejich bezpečí,“ reagovala bývalá ministryně Longová, která současně předsedá Alianční straně Severního Irska (APNI).

Dodala, že bude požadovat rozsáhlé vyšetřování incidentu a že digitální stopu údajů na internetu bude téměř nemožné odstranit. Policejní sbor má prý proto povinnost přijmout opatření k ochraně zaměstnanců.

Chyba se podle zástupce policejního šéfa Chrise Todda stala poté, co nejmenovaný zástupce veřejnosti požádal, zda může dostat informace o počtu policistů každé hodnosti a počtu zaměstnanců v každém oddělení. Namísto prosté číselné tabulky mu však přišel velký dokument s údaji o celém sboru.

„Rozsah tohoto omylu je enormní, jde nejspíš o největší únik dat ve dvaadvacetileté historii organizace. A následky toho jdou jen těžko odhadnout. Pokud by ten soubor býval obsahoval i adresy, bylo by to katastrofální, jelikož by snadno navedl teroristy ke konkrétním policistům,“ komentoval incident analytik BBC pro severoirské vnitřní záležitosti Julian O’Neil.

Za tři desítky let násilných nepokojů v Severním Irsku, které skončily mírovou dohodou z roku 1998, bylo zavražděno 302 policistů.