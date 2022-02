Porušení dohod. Severoirský ministr stopnul brexitové kontroly v Irském moři

Podle BBC kontroly v belfastském přístavu ve čtvrtek částečně nadále probíhaly.

Poots uvedl, že si před rozhodnutím vyžádal právní radu a podle ní může nařídit zastavení kontrol, pokud je neschválí výkonná moc. Poots je členem Demokratické unionistické strany (DUP), která podporuje svazek s Británií. DUP vede křehkou vládu jednoty s katolickou republikánskou stranou Sinn Féin, která zase usiluje o sjednocení Severního Irska s Irskem. Sinn Féin označila příkaz za nezákonný, uvedla agentura DPA.

Věc může vyostřit situaci ve vládě: podle BBC má ve čtvrtek v úmyslu rezignovat první ministr Severního Irska Paul Givan. Jeho DUP už měsíce vyhrožuje, že kvůli nesouhlasu s celními kontrolami z vlády odejde.

Rozhodnutí vzbudilo odpor v Dublinu. „Pokud ministr v Severním Irsku přijme politické rozhodnutí o zastavení všech přístavních kontrol zboží přicházejícího přes Irské moře, bude to fakticky znamenat porušení mezinárodního práva. Rád bych všem připomněl, že dodržování (severoirského) protokolu je součástí mezinárodního práva,“ řekl irský ministr zahraničí Simon Coveney v horní komoře irského parlamentu.

„Úmyslné maření závazků vyplývajících z této smlouvy by podle mého názoru bylo skutečně velmi vážnou záležitostí (...) a já rozhodně doufám, že k tomu nedojde,“ dodal.

„Jde o absolutní porušení mezinárodního práva. Je to obrovský problém, protože si musíme vzájemně důvěřovat... Abych to řekla co nejmírněji, vůbec nám to nepomáhá,“ řekla irská eurokomisařka pro finanční služby Mairead McGuinnessová irské stanici RTÉ.

O vývoji v Severním Irsku bude mluvit místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič s šéfkou britské diplomacie Liz Trussovou. „Připomene, že kontroly zboží, které do Severního Irska přichází z Británie, jsou klíčovou součástí protokolu,“ řekl podle agentury Reuters mluvčí EK.

Kontroly mají zabránit tvrdé hranici v Irsku

Kontroly se opírají o takzvaný severoirský protokol, jenž stanoví, že Severní Irsko se bude i po brexitu řídit pravidly jednotného trhu EU a celní unie.

Tím se zabrání vytvoření tvrdé hranice s Irskem jako unijním členským státem; taková hranice by mohla vyvolat nové napětí mezi oběma částmi ostrova, které se v minulosti střetly v občanské válce.

Podle průzkumů by se Severní Irsko se mohlo k Irské republice připojit během následujících deseti let. Takový scénář považuje za pravděpodobný většina lidí v obou částech „zeleného ostrova“.

V Irsku stále sílí podpora nacionalistické Sinn Féin. Nyní je jasně nejpopulárnější stranou, když využívá toho, že stojí mimo vládní koalici Fianna Fáil, Fine Gael a zelených.

Sinn Féin by podle sondáží také mohla zvítězit v květnových volbách do severoirského parlamentu (Stormontu). S 25procentní podporou vede před DUP zhruba o osm bodů.

DUP v očích voličů zřejmě nepomohly mimo jiné turbulentní změny na postu jejího lídra, k nimž došlo loni na jaře. Arlene Fosterovou nejdříve nahradil právě Edwin Poots (jenže mimochodem věří, že Země je stará 6000 let), po měsíci však rezignoval kvůli sporům o jmenování severoirského premiéra. Nyní DUP vede Jeffrey Donaldson.