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Bývalý šéf severoirských unionistů dostal 15 let vězení za zneužívání dětí

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  14:54
Předseda DUP Jeffrey Donaldson (11. května 2023)

Předseda DUP Jeffrey Donaldson (11. května 2023) | foto: Profimedia.cz

Severoirský soud poslal někdejšího předsedu Demokratické unionistické strany...
Severoirský soud poslal někdejšího předsedu Demokratické unionistické strany...
Severoirský soud poslal někdejšího předsedu Demokratické unionistické strany...
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Severoirský soud ve čtvrtek poslal někdejšího předsedu Demokratické unionistické strany (DUP) Jeffreyho Donaldsona za zneužívání dvou dívek na 15 let do vězení. Vinu 63letého Donaldsona, který veškerá obvinění odmítl, soud uznal už v červnu. Podle verdiktu v letech 1985 až 2008 zneužil dvě dívky, nyní dospělé ženy.

Porota se shodla na tom, že se Donaldson dopustil znásilnění, ve čtyřech případech hrubé nemravnosti a ve 13 případech nemravného napadení.

Soud dospěl k závěru, že Donaldsonova manželka Eleanor, které je 60 let, byla svědkem zneužívání, svému muži pomáhala a neučinila nic, aby manželovi v jeho chování zabránila. Kvůli psychickým zdravotním problémům Donaldsonové zjišťoval soud v jejím případě jen skutkový stav, o její vině nerozhodoval.

Starší z obětí, jež byla podle své výpovědi politikem znásilněna, uvedla, že za ní Donaldson roky po zneužívání přišel do křesťanského centra. Tam se jí omluvil „za to, co se stalo v minulosti“. Podle politika šlo ale pouze o omluvu za to, že ji na setkání přivedl do rozpaků.

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„Od tohoto muže nepadlo a bezpochyby nepadne jediné slovo omluvy, lítosti či studu, aby svým obětem poskytl alespoň špetku útěchy,“ prohlásil soudce o Donaldsonovi. Ten během procesu mimo jiné vypověděl, že je zcela jasné, že tuto ženu, když byla dítětem, neznásilnil.

Mladší z obětí napsal Donaldson v roce 2020 dopis, ve kterém vyjádřil lítost nad zraněním, bolestí a utrpením, které jí způsobil. „Vím, jak hluboké rány způsobily mé hříšné a sobecké činy,“ napsal a dodal, že doufá, že Bůh „vyzvedne hříšníka z hluboké jámy hříchu“. Podle politika se však dopis nevztahoval k obvinění ze sexuálního zneužívání, ale k jinému chování.

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Donaldson patřil mezi nejznámější politiky v Británii a byl nejdéle sloužícím severoirským zákonodárcem v britském parlamentu, do kterého byl poprvé zvolen v roce 1997. V roce 2016 jej královna Alžběta II. za politické zásluhy pasovala na rytíře.

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