Porota se shodla na tom, že se Donaldson dopustil znásilnění, ve čtyřech případech hrubé nemravnosti a ve 13 případech nemravného napadení.
Soud dospěl k závěru, že Donaldsonova manželka Eleanor, které je 60 let, byla svědkem zneužívání, svému muži pomáhala a neučinila nic, aby manželovi v jeho chování zabránila. Kvůli psychickým zdravotním problémům Donaldsonové zjišťoval soud v jejím případě jen skutkový stav, o její vině nerozhodoval.
Starší z obětí, jež byla podle své výpovědi politikem znásilněna, uvedla, že za ní Donaldson roky po zneužívání přišel do křesťanského centra. Tam se jí omluvil „za to, co se stalo v minulosti“. Podle politika šlo ale pouze o omluvu za to, že ji na setkání přivedl do rozpaků.
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„Od tohoto muže nepadlo a bezpochyby nepadne jediné slovo omluvy, lítosti či studu, aby svým obětem poskytl alespoň špetku útěchy,“ prohlásil soudce o Donaldsonovi. Ten během procesu mimo jiné vypověděl, že je zcela jasné, že tuto ženu, když byla dítětem, neznásilnil.
Mladší z obětí napsal Donaldson v roce 2020 dopis, ve kterém vyjádřil lítost nad zraněním, bolestí a utrpením, které jí způsobil. „Vím, jak hluboké rány způsobily mé hříšné a sobecké činy,“ napsal a dodal, že doufá, že Bůh „vyzvedne hříšníka z hluboké jámy hříchu“. Podle politika se však dopis nevztahoval k obvinění ze sexuálního zneužívání, ale k jinému chování.
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Donaldson patřil mezi nejznámější politiky v Británii a byl nejdéle sloužícím severoirským zákonodárcem v britském parlamentu, do kterého byl poprvé zvolen v roce 1997. V roce 2016 jej královna Alžběta II. za politické zásluhy pasovala na rytíře.