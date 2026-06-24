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Sevastopol na Krymu pod další palbou. Jsme bez elektřiny, hlásí dosazený gubernátor

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  6:18
Guvernér Sevastopolu Michail Razvožajev vyhlásil nouzový stav, kvůli ropné...

Guvernér Sevastopolu Michail Razvožajev vyhlásil nouzový stav, kvůli ropné skvrně dosahující už i pláže města. (5. ledna 2025) | foto: Profimedia.cz

Ruský prezident Vladimir Putin navštívil poloostrov Krym. Zřejmě k výročí ruské...
Ruský prezident Vladimir Putin si potřásá rukou s guvernérem Sevastopolu...
Ruský prezident Vladimir Putin navštívil poloostrov Krym. Zřejmě k výročí ruské...
Auta čekají ve frontě na pohonné hmoty u čerpací stanice v krymské Jevpatoriji...
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Sevastopol, největší město na Ruskem anektovaném ukrajinském poloostrově Krym, je bez elektřiny v důsledku ukrajinského útoku. Uvedl to ve středu Moskvou dosazený šéf místní správy Michail Razvožajev. Protivzdušná obrana zničila nad Sevastopolem devět ukrajinských dronů.

Zásah však utrpěla energetická infrastruktura, uvedl v noci na středu Razvožajev, který byl na Krym dosazen ruskými silami. Dříve působil jako gubernátor Chakaska na jihu Sibiře.

„Zachovejte klid. Panika je to, na co nepřítel spoléhá,“ napsal Razvožajev na Telegramu s tím, že technici dělají vše pro obnovení dodávek elektřiny.

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Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo Krym v roce 2014 po svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče prozápadními demonstranty v Kyjevě, podpořilo tehdy také povstání separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny. V únoru 2022 zahájilo rozsáhlou vojenskou invazi do sousední země. Ukrajina se ruské armádě brání, přičemž součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran.

Ukrajinské ozbrojené síly se snaží strategicky důležitý poloostrov izolovat. Na Krym stále intenzivněji útočí ukrajinské drony. Jejich cílem je ropná a plynárenská infrastruktura nebo mosty spojující poloostrov s pevninou. Cílem útoků je zabránit ruské armádě v tom, aby Krym využívala jako základnu pro své operace proti Ukrajině.

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Na poloostrově v poslední době panuje nedostatek pohonných hmot a nově úřady zakázaly jejich prodej civilistům. Obyvatelé se musejí vypořádat také s odstávkami elektrického proudu.

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