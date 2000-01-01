náhledy
Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, který vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli večerním srážkám se však dále rozšířil. V místě se vytvořila čtyři kilometry dlouhá trhlina, do níž se řítily domy a auta z výšky více než dvacet metrů.
Živel zasáhl několik obytných čtvrtí a vážně poškodil hlavní příjezdové cesty do Niscemi.
Starosta Massimiliano Conti varoval, že městu s 25 tisíci obyvateli hrozí úplná izolace od okolního světa.
Sicílii minulý týden zasáhla bouře Harry, která na ostrově způsobila škody za více než jednu miliardu eur (24,25 miliardy korun).
Pohyb půdy vytvořil trhlinu o délce zhruba čtyř kilometrů. V některých místech se terén propadl až o 25 metrů.
Místní úřady uvádějí, že situace je kritická, neboť půda se nadále pohybuje a hrozí zřícení dalších obytných budov.
Sesuv půdy také zničil silnice, které jsou klíčové pro spojení Niscemi s okolím.
Starosta Conti podle italské televize jedná s armádou o možnosti vybudování provizorní cesty, aby zabránil úplnému odříznutí města.
Do postižených oblastí poputuje na nejnutnější opravy 100 milionů eur (přibližně 2,43 miliardy korun).
