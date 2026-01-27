|
VIDEO: Jako tsunami. Itálii zasáhla bouře Harry, vlny se prohnaly i restaurací
Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...
Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...
Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...
Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...
Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...
Policie hledá muže, který ve středu večer přepadl trafiku v brněnských Medlánkách. Se zbraní požadoval peníze, utekl ale, když prodavačka stiskla tísňové tlačítko. Policie to uvedla na sociální síti...
V Záboří nad Labem na Kutnohorsku ve středu večer srazil osobní vlak muže, který přecházel kolejiště v místech se zákazem vstupu. Muž ze střetu vyvázl s poraněním, uvedla pro iDNES.cz policejní...
Americký prezident Donald Trump ve středu vyzval Írán, aby se vrátil k jednacímu stolu a uzavřel dohodu, v níž se zaváže, že nebude vyvíjet jaderné zbraně. V opačném případě Teheránu pohrozil...
Zimní bouře Fern si ve Spojených státech doposud vyžádala nejméně 62 obětí. Bez dodávek elektrického proudu nadále zůstává přes 380 tisíc odběratelů. Národní meteorologická služba (NWS) přitom...
Národní rozpočtová rada (NRR) považuje za nezpochybnitelné, že návrh státního rozpočtu na letošní rok je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Považuje to za bezprecedentní situaci. V...
Poslanci v tajné volbě nezvolili předsedu STAN Víta Rakušana místopředsedou Sněmovny, i když neměl žádného protikandidáta. Neuspěl tak ani napodruhé, poprvé ve Sněmovně neuspěl před dvěma týdny....
Slumové nigerijské městečko Makoko, jemuž se přezdívá africké Benátky, zažívá turbulentní časy. Místní vláda se rozhodla, že z bezpečnostních důvodů zbourá chatrče, které se nacházejí 100 až 250...
Hamás je připraven na úplné předání svého vedení do rukou nově ustanoveného technokratického výboru na správu Pásma Gazy. Uvedl to mluvčí palestinského teroristického hnutí Házim Kásim s tím, že trvá...
Na nové dálnici D4 mezi Pískem a Příbramí řešilo město Písek v roce 2025 přes 20 tisíc přestupků, šlo hlavně o překročení povolené rychlosti. Na úseku, který stavbaři dokončili v prosinci 2024, loni...
Trumpova Amerika je příliš nevypočitatelná, a její dlouholetí spojenci proto usilovně hledají nové obchodní partnery. Zatímco Kanada se na osekání cel předběžně dohodla s Čínou, Evropa tento týden...
Pod Lesem, Liberec - Liberec XVIII-Karlinky
2 490 000 Kč
Ruská diplomacie ve středu oznámila, že dva ruští členové posádky ropného tankeru Marinera, který začátkem ledna zadržely americké síly v severním Atlantiku, byli propuštěni a jsou na cestě do Ruska....
Po skoroválce USA s Evropany o Grónsko přišel nový trhák, duševní a neurologická diagnóza Donalda Trumpa. Naposledy měl zrovna alzheimera a také slovenský premiér Robert Fico říkal, že když ho onehdá...