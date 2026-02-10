Sesuvy půdy na italském ostrově začaly 25. ledna v neděli po vydatných přívalových deštích, které přinesla bouře Harry. Sesuv strhl celý svah města a pohltil domy, silnice, auta a cokoliv, co se v oblasti nacházelo. Pod městem se vytvořila čtyřkilometrová propast, která na výšku měří 25 metrů.
Místostarosta města Niscemi Pietro Stimolo podle italských médií uvedl, že záchranáři evakuovali téměř 1600 lidí. Většina evakuovaných bydlí u příbuzných nebo v penzionech, ti nejstarší byli přesunuti do domovů důchodců. V ohrožení jsou také části historického centra města, včetně kostelů ze 17. století, píše britský deník Guardian.
„Všechno se to stalo během několika okamžiků. Vypadl proud a o pár minut později nám na dveře zaklepala policie. Řekli nám, abychom okamžitě odešli, všechno nechali a vzali si jen to nejnutnější. Týden jsme se nemohli umýt ani převléknout,“ popsala britskému deníku sedmdesátiletá žena. Bydlela v jednom z domů, které úřady označily za ohrožené zřícením.
„Domy, které zůstaly viset nad propastí, jsou nevyhnutelně odsouzeny ke zřícení, stejně jako ty, které byly nejblíže vrcholu sesuvu půdy,“ uvedl vedoucí sicilského regionálního oddělení civilní ochrany Salvo Cocina.
Mimo ohrožené zóny postavili záchranáři stan, odkud si mohou lidé v doprovodu hasičů dojít pro cennosti, které při evakuaci v domovech nechali.
|
Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny
V takzvané červené zóně, tedy v místech, kterým hrozí zřícení, leží i vyhlášená pizzerie A Barunissa. Její jednačtyřicetiletá majitelka se v doprovodu hasičů vydala do provozovny, aby zachránila některé stroje. Prostor má být opuštěn trvale. „Vyprazdňujeme tohle místo,“ řekla Guardianu majitelka. „Je konec. Přišli jsme všechno.“
Na okraji propasti balancuje řada budov a hasiči jim nemohou pomoci, protože leží v černé zóně. V takové situaci je například budova veřejné knihovny Biblioteca Marsiano, která ukrývá více než čtyři tisíce vzácných a historických knih.
Dalo se tomu předejít, míní místní
Sesuvy půdy totiž pokračují. Poslední lednový den se z útesu zřítila třípatrová budova, která několik dní balancovala na hraně. „Pro mnohé obyvatele to nebyly jen domy. Uvnitř těch zdí byl celý jejich život, jejich vzpomínky. Je cítit směs hněvu a zoufalství, protože lidé vědí, že se této katastrofě dalo předejít,“ řekl britskému deníku osmatřicetiletý dobrovolník z organizace Outside, která pomáhá obětem.
Stejný osud potkal totožnou část města v roce 1790. O dvě století později, v roce 1997 se sesuvy opakovaly. Navzdory této historii se v rizikových oblastech pokračovalo s výstavbou nových budov.
|
VIDEO: Jako tsunami. Itálii zasáhla bouře Harry, vlny se prohnaly i restaurací
„Moje rodina v tom domě žila tři generace,“ popsala jednašedesátiletá učitelka na základní škole, která se od sesuvu půdy nemohla vrátit domů. „Zrekonstruovali jsme ho pro můj odchod do důchodu. Můj dědeček s otcem ho postavili legálně. Teď je pryč a já se ptám, proč ho úřady povolily v rizikové oblasti.“
Černé stavby nejsou výjimka
V Itálii nejde o ojedinělý případ. Podle geologů a environmentálních expertů jde o důsledek desetiletí trvající výstavby, která ignoruje hydrogeologická rizika země. Podle zprávy tamního statistického úřadu Istat je zhruba 15 procent domů v Itálii postavených bez potřebných povolení.
Environmentalisté rovněž upozorňují, že bouře Harry je úkazem změny klimatu ve Středomoří. „Vzhledem k tomu, že Středomoří v roce 2025 patřilo k nejteplejším rokům v historii měření, teplejší moře přehřívá atmosféru a podporuje extrémní jevy,“ míní profesor ekologie na Univerzitě v Catanii na Sicílii Christian Mulder.
Bouře Harry na Sicílii napáchala škodu, kterou úřady odhadují na číslo blížící se dvou miliardám eur, což se rovná přibližně 48 miliardám korun. Celou tragédii v Niscemi nyní úřady vyšetřují.
Za poslední století v Itálii došlo k cca 17 tisícům větších sesuvů půdy, které si vyžádaly na šest tisíc bezprostředních obětí. Vyplývá to z údajů italské environmentální neziskové organizace Legambiente.
|
22. ledna 2026