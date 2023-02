Co to je? Proč teď? UFO na severoamerickém nebi znervózňuje svět

Poslední dva týdny na severoamerickém nebi představují s lehkou nadsázkou invazi neidentifikovaných létajících objektů. Dne 4. února sestřelila americká armáda na pokyn prezidenta Joea Bidena čínský balon. Spojené státy ho označily za špionážní, Čína ale trvá na tom, že šlo o „civilní vzducholoď bez posádky“.

V pátek 10. února sestřelily americké stíhačky další objekt, tentokrát nad Aljaškou. Jeho trosky dopadly do amerických vod. O den později pak kanadský premiér Justin Trudeau informoval o sestřelení dalšího neznámého objektu, pro změnu nad kanadským teritoriem Yukon. Poslední incident se odehrál 12. února nad Huronským jezerem. Joe Biden dal neznámé těleso „z velké opatrnosti“ sestřelit taktéž.

1 Co jsou zač?

Američtí představitelé se zdráhají přímo pojmenovat, o jaké předměty šlo. Tvrdí, že nevědí, kdo je poslal ani jaký je jejich účel. Zatím však nic nenasvědčuje tomu, že by poslední tři neidentifikované objekty měly přímou souvislost s čínským balonem.

V nedělních rozhovorech američtí představitelé také většinou odmítli jakékoli úvahy o tom, že by to, co letectvo sestřelilo z oblohy, představovalo nějaký druh mimozemských návštěvníků.

„Nikdo si nemyslí, že by tyto věci byly něčím jiným než zařízeními vyrobenými zde na Zemi,“ uvedl jeden z vysokých úředníků. Američtí představitelé také zcela nevyloučili teorie o tom, že by objektů mohlo být víc.

Generál Glen VanHerck, který stojí v čele Severoamerického velitelství protivzdušné obrany (NORAD) a severního velitelství, v neděli uvedl, že objekty z jistého důvodu nenazývá balony. Mimozemský původ nevyloučil.

Poslední sestřelený objekt byl popsán jako „osmiúhelníková konstrukce s provázky, které na něm visely“. Jeden z vysokých úředníků pro The New York Times uvedl, že objekt sice nepředstavoval hrozbu pro „cokoliv na zemi, ale mohl představovat nebezpečí pro civilní letectví, jelikož letěl ve výšce zhruba 6 000 metrů“.

Luis Elizondo, důstojník vojenské rozvědky, který do roku 2017 řídil program UFO v Pentagonu, pak upozornil, že by Bidenova administrativa měla najít způsob „jak vyvážit bdělost nad tím, co se děje na obloze, a ne se stále honit za ocasem, kdykoli se objeví něco neznámého“.

Protivníci podle něho již léta vysílají na oblohu nad Spojenými státy zařízení s nízkou technickou úrovní. „Nyní se k obtěžování Ameriky používá technologie nižší třídy,“ řekl. „Zrovna pro Čínu je to způsob, který má velký dopad a nízké náklady. Čím více se díváte na oblohu, tím více toho uvidíte.“

2 Byly tu už dřív?

Neidentifikované objekty nejsou pro Spojené státy zdaleka ničím novým. Pentagon na naléhání Kongresu v posledních letech zintenzivnil studium nevysvětlitelných incidentů v blízkosti vojenských základen. Mnohé z těchto incidentů se týkaly právě pokusů o sledovací činnost ze strany Číny nebo jiné velmoci.

The New York Times uvádí, že z 366 cizích objektů bylo později 163 identifikováno jako balon. Související utajovaný dokument, o jehož závěrech tento měsíc informoval taktéž americký deník, uvádí, že nejméně dva incidenty na amerických vojenských základnách by mohly být příkladem pokročilé letecké technologie, pravděpodobně vyvinuté Čínou.

„Pečlivěji kontrolujeme náš vzdušný prostor v těchto výškách, včetně posílení našich radarů, což může alespoň částečně vysvětlit nárůst objektů, které jsme v uplynulém týdnu zaznamenali,“ uvedla v neděli večer na tiskové konferenci Melissa Daltonová z ministerstva obrany, která tak předložila další argument k otázce, proč právě teď došlo k tak intenzivnímu nárůstu incidentů.

Citlivější radarový systém Po průletu špionážního balonu tento měsíc upravilo NORAD svůj radarový systém tak, aby byl citlivější. V důsledku toho se prudce zvýšil počet detekovaných objektů. Jinými slovy – NORAD zachycuje více objektů, protože je vyhledává, což je podníceno rozruchem kolem špionážního balonu, který se týden vznášel nad Spojenými státy.

Radar NORAD sledoval první dva objekty nejméně 12 hodin, než byly sestřeleny. Představitelé ministerstva obrany však neuvedli, zda objekty zachytili na radaru už předtím, než se přiblížily k americkému vzdušnému prostoru. Také podle nich není jasné, co objekty udržuje ve vzduchu.

3 Možné teorie

Vedle nejčastější otázky, co jsou objekty zač, působí ještě naléhavěji otázka, proč je do vzdušného prostoru Severní Ameriky někdo posílá. Jednou z teorií je, že Čína nebo Rusko objekty používají, aby otestovaly schopnosti amerických zpravodajských služeb. Mohly být vyslány, aby zjistily, jak rychle se Spojené státy dozvědí o vniknutí, a jak rychle může armáda na takové vniknutí reagovat.

Američtí představitelé jsou také jednotně přesvědčeni, že špionážní balon, který proletěl nad Spojenými státy, byl čínský stroj určený ke sledování amerických vojenských základen. Úředníci uvedli, že není jasné, zda Čína měla nad balonem po celou dobu jeho cesty úplnou kontrolu. Minimálně ovšem měla omezenou schopnost jej řídit.

Jiný americký představitel uvedl, že čínský špionážní balon byl vybaven autodestrukčním mechanismem, ale Peking jej nepoužil, což je potenciální známka toho, že čínští představitelé chtěli pokračovat ve sběru zpravodajských informací i poté, co byl balon odhalen.

Nejznepokojivější teorie tak prozatím zní, že objekty vysílá Čína nebo jiná mocnost ve snaze dozvědět se víc o amerických radarech nebo systémech včasného varování.

4 Diplomatická krize mezi USA a Čínou?

Americký ministr zahraničí Antony Blinken odložil v reakci na přelet podezřelého čínského špionážního balonu nad Spojenými státy svou návštěvu Číny. Ta měla být vyvrcholením robustnějších rozhovorů mezi Washingtonem a Pekingem během dvou měsíců od summitu G20 na Bali v Indonésii. Blinken v pátek dodal, že navštíví Peking, až to podmínky dovolí.

Podle Číny je však tento odklad poněkud přehnaným gestem. „Americká strana by se v první řadě měla podívat sama na sebe, změnit své způsoby, nikoho neočerňovat a nesnažit se rozdmýchávat konfrontaci,“ dodal k celé věci mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wen-pin.

Americké výškové balóny navíc podle Číny proletěly od loňského roku nejméně desetkrát čínským vzdušným prostorem. V neděli také Čína informovala, že se chystá sestřelit neznámý létající objekt, který byl pozorován u vod města Ž’-čao v pobřežní provincii Šan-tung.

„Od začátku loňského roku provedly americké výškové balóny více než deset nelegálních průletů do čínského vzdušného prostoru bez souhlasu odpovídajících čínských úřadů,“ řekl mluvčí čínské diplomacie Wang Wen-pin.

Momentální napětí mezi Washingtonem a Pekingem je tak zjevné. Peking už na začátku února prohlásil, že má právo dále reagovat. Pokud by navíc některé ze zařízení zničených v Severní Americe v posledních třech dnech bylo čínské, jednalo by se o velkou provokaci v návaznosti na špionážní balon. Proto většina představitelů tuto možnost prozatím spíš vylučuje a nepředbíhá závěry vyšetřování.