Nástupcem senátora Grahama má být jeho sestra. Favoritka Trumpa vyhrála primárky

Dvaašedesátiletá Grahamová se dočasnou senátorkou stala po červencové smrti svého staršího bratra, kdy ji na doporučení amerického prezidenta Donalda Trumpa do konce funkčního období jmenoval guvernér Jižní Karolíny Henry McMaster.
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Trumpův kritik Massie prohrál nejdražší primárky. Prezident má stranu pod palcem
Díky úspěchu ve finále republikánských primárek se v listopadu o řádný šestiletý mandát utká s demokratkou Annie Andrewsovou. Očekává se, že v převážně republikánském státě bude favoritkou voleb.
Grahamová, která byla v politice dosud neznámá, těžila z podpory Trumpa a jeho příznivců, kteří do její kampaně investovali stovky tisíc dolarů.
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29. července 2026