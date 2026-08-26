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Nástupcem senátora Grahama má být jeho sestra. Favoritka Trumpa vyhrála primárky

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  6:34
Sestra zesnulého senátora Lindseye Grahama získala republikánskou nominaci pro...

Sestra zesnulého senátora Lindseye Grahama získala republikánskou nominaci pro kongresové volby. (26. srpna 2026) | foto: ČTK

Sestra zesnulého senátora Lindseye Grahama získala republikánskou nominaci pro...
Sestra zesnulého senátora Lindseye Grahama získala republikánskou nominaci pro...
Americký senátor Lindsey Graham u ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského...
Americký senátor Lindsey Graham po boku prezidenta George Bushe (vlevo) na...
33 fotografií
Sestra nedávno zesnulého amerického senátora Lindseye Grahama získala republikánskou nominaci pro listopadové kongresové volby, v nichž budou Američané vybírat jeho nástupce. Darline Grahamová, která se po smrti bratra stala prozatímní senátorkou do konce volebního období, porazila v primárkách ve státě Jižní Karolína kongresmana Ralpha Normana.

Dvaašedesátiletá Grahamová se dočasnou senátorkou stala po červencové smrti svého staršího bratra, kdy ji na doporučení amerického prezidenta Donalda Trumpa do konce funkčního období jmenoval guvernér Jižní Karolíny Henry McMaster.

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Díky úspěchu ve finále republikánských primárek se v listopadu o řádný šestiletý mandát utká s demokratkou Annie Andrewsovou. Očekává se, že v převážně republikánském státě bude favoritkou voleb.

Grahamová, která byla v politice dosud neznámá, těžila z podpory Trumpa a jeho příznivců, kteří do její kampaně investovali stovky tisíc dolarů.

29. července 2026
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