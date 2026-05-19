Catherine Connollyová dále doplnila, že je na svou sestru velmi hrdá a že o ni má velký strach. Connollyová, která je ve funkci přibližně půl roku, byla už při svém předchozím politickém působení jedním z předních propalestinských hlasů v irském parlamentu.
„To, co se stalo, je naprosto nepřijatelné,“ uvedl irský premiér a doplnil, že lidé mají právo protestovat a zapojit se do akce, jejímž cílem je upozornit na šokující humanitární situaci v Pásmu Gazy. Martin doplnil, že Irsko bude záležitost řešit na úrovni Evropské unie. Vicepremiér Simon Harris řekl, že postup Izraele považuje za nelegální a v rozporu s mezinárodním právem.
Podle aktivistů z Global Sumud Flotilla izraelská armáda obsadila část lodí směřujících do Pásma Gazy. Stalo se to v mezinárodních vodách mezi Kyprem a Tureckem. Na webových stránkách flotily je spolu s dalšími zveřejněnými vzkazy od lidí zadržených izraelskou armádou také příspěvek Margaret Connollyové.
|
Izrael zasáhl proti flotile aktivistů mířící do Gazy, byla na ní i Slovenka
Zásah dříve potvrdil i izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Vojáci podle něj „neutralizovali zlomyslný plán prolomit izolaci, kterou jsme uvalili na teroristy z Hamásu“. „Pokračujte až do konce,“ vyzval Netanjahu vojáky. Izraelské ministerstvo zahraničí doplnilo, že neumožní narušení námořní blokády, která je podle něj v souladu s právem. Naopak podle aktivistů blokáda mezinárodní právo porušuje a izraelský postup je pirátstvím.
Cílem plavby je podle aktivistů přepravit humanitární pomoc do Pásma Gazy a narušit jeho námořní blokádu Izraelem. První část protestní flotily vyplula v první polovině dubna z Barcelony. Izrael proti aktivistům zasáhl, když se nacházeli u Kréty – 175 jich zadržel a později propustil.
Zásah se dotknul dvou desítek lodí, které se nacházely v mezinárodních vodách, a propalestinští aktivisté ho stejně jako nyní označili za pirátství. Proti zásahu protestovaly i některé zahraniční vlády. Lodě se vydaly znovu na plavbu do Pásma Gazy z jižního Turecka minulý týden ve čtvrtek.