Proč by lhal zrovna u ní? Američané hledají první oběť řádění Teda Bundyho

Psal se rok 1974 a série řádění Theodora „Teda“ Bundyho s více než třiceti mrtvými a znásilněnými ženami během čtyř let měla teprve přijít. Bundy projížděl Idahem, když u dálnice 84 na předměstí Boise zahlédl mladou dospívající stopařku. Nabídl jí, ať přistoupí.

V autě pak ženu brutálně zavraždil a její tělo odhodil opodál. Alespoň tak to Bundy vypověděl před popravou v roce 1989, kdy se doznal k dlouhé řadě vražd. Naprostou většinu z nich se podařilo prokázat a oběti ztotožnit, tělo této dívky se však nikdy nepodařilo najít.

Podle serveru The Independent se nyní o případ intenzivně zajímá Tim Cooper, vyšetřovatel úřadu šerifa v okresu Ada. Sdělil to v kriminálním podcastu Cold Case Files. Cooper je přesvědčen, že vrahem odvyprávěný příběh je pravdivý, nově zjištěné okolnosti tomu totiž nahrávají

Bundy dívku popsal jako dospívající ve věku 16 až 18 let. Byla prý asi 180 centimetrů vysoká, měla světle hnědé vlasy, černé a světlé korále a zelený batoh. Podle vraha tehdy 2. září cestovala z Boise do Montany.

Vrah v oblasti skutečně byl

Cooperovi se nyní podařilo prokázat vrahovu tehdejší přítomnost v oblasti. Potvrdila to jednak Bundyho přítelkyně, která s ním v inkriminované době z Idaha telefonicky hovořila. Cooper dále prověřil účtenky z čerpací stanice poblíž letiště v Boise a i ty doložily, že zde sériový vrah opravdu pohyboval.

„Všechna Bundyho přiznání se ukázala jako pravdivá, proto si opravdu nemyslím, že měl zrovna v tomto případě důvod lhát,“ řekl Cooper podle serveru v podcastu.

Vyšetřovatel prošel stovky záznamů v novinových archivech, nenašel ale žádné dobové zprávy o pohřešovaných z oblasti Boise, které by Bundyho popisu odpovídaly a byly dosud nedořešené.

Zavražděná ovšem podle něj nemusela pocházet přímo z Boise, což by situaci velmi zkomplikovalo. Právě z tohoto důvodu oslovil veřejnost a především všechny ty, kterým v roce 1974 v Idahu někdo zmizel.

Neznámá dívka byl patrně jednou z prvních obětí Bundyho řádění mezi lety 1974 až 1978. Před soudem stanul v roce 1979, byl usvědčen a odsouzen k trestu smrti. Vinu léta odmítal, ale těsně před popravou v roce 1989 se k zločinům přiznal. Většinu svých obětí ubil k smrti.

Bundymu se přisuzuje asi třicet vražd, odborníci se však podle webu The Independent domnívají, že konečné číslo by mohlo přesáhnout stovku. Jeho případ inspiroval řadu filmů, dokumentů a knih. Sériový vrah byl popraven v lednu 1989 ve věku 42 let.