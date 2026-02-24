Hrůzný vrah dívek Dutroux měl v cele fotky nahých dětí. Oběť šikany, říká obhájce

Osmašedesátiletý Belgičan pobývá ve věznici ve městě Nivelles jižně od Bruselu, kde je v izolované cele. Zmíněné fotografie u něho našli předloni při velkém prohledávání cel, napsal vlámský týdeník Humo.
Prokurátor odpovědný za vyšetřování zločinů v provincii Valonské Brabantsko, kam Nivelles náleží, informaci v pondělí večer bez dalších podrobností potvrdil agentuře Belga.
|
Případ Dutroux šokoval brutalitou a skandálním policejním šlendriánem
Dutrouxův obhájce podle týdeníku Humo uvedl, že se Dutroux stal obětí šikany od dalších vězňů, kteří mu fotky do cely záměrně podstrčili. Veřejně však věc komentovat nechtěl.
Tehdy sedmačtyřicetiletý Dutroux dostal doživotní trest v roce 2004. Porota jej shledala vinným z toho, že v letech 1995 až 1996 unesl, věznil a sexuálně zneužíval šest dívek. Čtyři z nich týrání nepřežily – dvě osmileté dívenky zemřely hladem a žízní během Dutrouxova přechodného uvěznění a dvě dospívající dívky jejich únosce zavraždil.
|
Vraždící pedofil Dutroux zůstane ve vězení, rozhodl belgický soud
Spolu s „monstrem“ Dutrouxem, kterého většina Belgičanů považuje za nejhrůznějšího zločince, který kdy v jejich zemi žil, byli odsouzeni i další spolupachatelé. Dutrouxově bývalé manželce Michelle Martinové soud vyměřil 30 let a dalšímu komplici Michelu Lelievrovi 25 let.
Někdejší nezaměstnaný elektrikář Dutroux, který kvůli majetku zabil ještě svého dalšího společníka Bernarda Weinsteina, usiluje o propuštění na svobodu. Soud však jeho žádost v roce 2013 zamítl.