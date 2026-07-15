Nové americké útoky na jih Íránu mají desítky obětí. Mezi mrtvými jsou i civilisté

Mezi oběťmi jsou dvě ženy a jedna osoba mladší 18 let, napsal na síti X mluvčí ministerstva Hosejn Kermánpúr. V nemocnici nadále zůstává 72 zraněných. Útoky podle mluvčího nejvíce postihly provincie Hormozgán, Sístán a Balúčestán a Chúzestán.
„Vyjadřujeme soustrast a účast rodinám obětí a uctíváme památku zesnulých. Vláda bude stát ze všech sil po boku lidu,“ napsala na X mluvčí vlády Fáteme Mohádžeráníová, podle níž je právě jih Íránu „tlukoucím srdcem země“.
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Armáda USA obnovila blokádu íránských přístavů, v akci na 20 lodí a stovky letounů
Íránská armáda ve středu uvedla, že při amerických útocích z posledních hodin na jihovýchodě Íránu zahynulo sedm vojáků. Šéf íránské armády slíbil reakci na americký útok.
Washington a Teherán v polovině června uzavřely memorandum o porozumění, které mělo vést ke konci války zahájené Spojenými státy a Izraelem v únoru. Americký prezident Donald Trump ale před týdnem řekl, že příměří je u konce, a USA poté obnovily útoky. Írán znovu reaguje ostřelováním amerických základen v zemích Blízkého východu a také plavidel v Hormuzském průlivu.
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15. července 2026