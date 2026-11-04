Muž z Hamásu ji koupí z bezprostřední blízkosti, protože byl pomalejší a určitě hůř vycvičený. Bylo to s tlumičem, jen to trochu pleskne. Muž se bez hlesu svalí. Není zdaleka jediný, kdo během čisticí akce v ulicích a doupatech Marseille a potom i na Blízkém východě takhle zemře.
Ti muži jsou likvidováni jako škodná, nečekaně výstřelem z pistole s tlumičem, brutálně při náhlých explozích rvaček v bytech a náhodně při chaotických přestřelkách na potemnělých chodbách nebo prostě na ulici mezi auty.
Je to skoro, jako by v Rusku byl nejsledovanějším pořadem nový ukrajinský seriál, kde to vysloužilí agenti ukrajinských tajných služeb natírají v temných uličkách ruským agentům a válečným zločincům.