Válka je hladová a Rusku docházejí peníze. Putin prováhal nejlepší chvíli, kdy skončit

Komentář   12:10
Masivní útoky na ukrajinská města jsou především známkou ruské slabosti a bezradnosti. Fronta fakticky zamrzla a ekonomika se dostává do čím dál větších problémů. „Putin si může stále myslet, že má čas zatáhnout za záchrannou brzdu. Ale to je právě ta past. Nejlepší okamžik k ukončení války už promarnil,“ píše ve svém komentáři ukrajinský ekonom Serhij Fursa.
Den vítězství v Moskvě. Ruský prezident Vladimir Putin u hrobu neznámého vojáka...

Den vítězství v Moskvě. Ruský prezident Vladimir Putin u hrobu neznámého vojáka (9. května 2026) | foto: Alexander NemenovAP

Ruský útok na Kyjev (2. června 2026)
Počet a koncentrace balistických raket odpálených Putinem během jediné noci na Kyjev je přímo úměrný počtu titulků o vojenské a ekonomické slabosti Ruska a nepřímo úměrný „úspěchům“ ruské armády na frontě.

Je zvláštní, že tentokrát se to obešlo bez Orešniku. Putin přece potřeboval maximální efekt a hluk, aby přehlušil hlasy ve své hlavě. Hlasy západního tisku, šepot svých spojenců i tiché reptání poddaných.

V západních médiích se v poslední době hromadí články o Putinových vážných problémech s ekonomikou, a to navzdory Trumpovým dárkům v podobě drahé ropy a částečného uvolnění sankcí.

Rusko masivně zaútočilo na Dnipro a Kyjev: mrtví a stovky zraněných

Tu zaslechnete ruské podnikatele, kteří tvrdí, že pro záchranu ekonomiky je třeba válku ukončit. Jinde zase kolují zvěsti či fakta, že lidé z centrální banky a ministerstva financí se odvážili přijít za Putinem do jeho bunkru a oznámili mu, že na válku už nejsou peníze.

Tomu druhému se věří jen těžko. Spíš to připomíná starý vtip o otci, který přijde domů a oznámí, že zdražila vodka. „Tati, to znamená, že teď budeš míň pít?“ ptá se syn. Otec se na něj přísně podívá a odpoví: „Ne, synku. To znamená, že vy budete míň jíst.“

V minulosti se navíc jen málokdy stalo, aby ruští činitelé projevili podobnou odvahu, aniž by později neodešli otevřeným oknem. Ale možná, že v bunkru, kde není jediné okénko, kterým by mohl přiletět ukrajinský dron, jsou takové projevy odvahy snazší.

Příliv podobných článků nicméně naznačuje, že v ruské ekonomice skutečně existuje atmosféra blížící se krize a ti, kdo ji pociťují, o ní ochotně začali mluvit se západními novináři.

„Blíží se katastrofa.“ Putin ztratil elity, je jako Hitler. Obměkčoval ho i Peskov

Pokud odhlédneme od tradiční paranoie a podezíravosti, která se objevuje pokaždé, když jde o hlasy z Moskvy, je to důvod k opatrnému optimismu. A to zejména v kontextu mimořádných příjmů, které ruský rozpočet získává díky válce v Perském zálivu. Všechny rozpočtové příjmy se navíc ještě plně neprojevily. Ve výběru daní existuje časové zpoždění a některé daně se platí pouze jednou za čtvrtletí. Nevidíme tedy celý obraz situace. Ale ministr financí, který přijde za Putinem a odváží se mluvit o ukončení války, ho vidí.

Serhij Fursa

Serhij Fursa. Investiční bankéř a analytik ukrajinské společnosti Dragon...

Ukrajinský investiční bankéř a ekonomický analytik. Pracuje ve společnosti Dragon Capital českého podnikatele Tomáše Fialy. V ukrajinském veřejném prostoru si udělal jméno provokativními a ironickými komentáři, které nešetří ani prezidenta Zelenského a jeho okolí. Jeho facebookový komentář k poslednímu útoku na ukrajinská města přebíráme s jeho svolením.

Co se tedy stalo? Je to jednoduché. Válka je velmi drahá. Dokud měl Putin v „šuplíku“ dost peněz nahromaděných během pětadvaceti let drahé ropy, měl na válku dost prostředků. Jenže peníze docházejí a je třeba se rozhodnout, jak ji dál financovat. Zbývá jich velmi málo.

Ve skutečnosti se to dalo čekat. Ruská ekonomika už rok stagnuje a souvisí to právě s válečnými výdaji, které roztočily inflaci. Ruští ekonomové ve snaze zkrotit inflaci zvýšili úrokové sazby – což bylo také jejich jediné racionální rozhodnutí.

Vysoké sazby sice zpomalily inflaci, ale zároveň dusí ekonomiku. K tomu si připočítejte sankce. Plus celkovou náladu ve společnosti. Plus nedávné problémy s internetem. Výsledkem je, že v Rusku letos začaly reálné příjmy obyvatel klesat. Naopak na Ukrajině dál rostou, přestože válka zasáhla ukrajinskou ekonomiku nesrovnatelně silněji.

Putin ve skutečnosti propásl okamžik, kdy mohl z války odejít. Trump mu krátce po svém zvolení nabídl zlatý most, který z něj v očích celého světa mohl udělat vítěze, a to i po fiasku roku 2022. Byla to nabídka, která se neodmítá, ale Putin ji odmítl.

Od té doby se situace každým dnem zhoršuje. Už nemůže vystupovat z pozice síly. A nejde jen o stagnaci ruské armády na frontě nebo nedostatek paliva na Krymu. Především jde o ekonomiku.

Ekonomika je totiž často výsledkem očekávání. Krize zhoršuje očekávání, a tím se krize dále prohlubuje. Celá ekonomika klesá a hledá dno, od kterého se odrazit. Jenže dokud trvá válka, žádné dno neexistuje.

Putin si s USA hraje, Trumpa umí vodit. Politolog o cílech Ruska a nutnosti zbrojit

Na Ukrajině se často opakuje mylná teze, že Putin válku potřebuje k udržení ekonomiky nad vodou. Že existuje jakási „válečná ekonomika“ založená na výrobě zbraní a výplatách vojákům a bez války by prý ruská ekonomika zkolabovala. Důležité však není slovo „válka“, nýbrž „výdaje“.

Pokud máte peníze a chcete utrácet, není zas tak důležité, za co je utrácíte. Můžete ekonomiku neefektivně stimulovat tím, že peníze spálíte ve válce. Nebo je můžete investovat do infrastruktury, velkých projektů, snížení daní. To je daleko efektivnější podpora ekonomiky. Nemluvě o tom, že s koncem války by se Rusům vrátila naděje na návrat k normálnímu životu, která by zase povzbudila investice.

Klíčová je však dostupnost peněz. V případě Ukrajiny tu je Evropská unie a možnosti navyšovat podporu. EU přitom stále nevyužila všechny své možnosti, například zmrazená ruská aktiva. Peníze tedy jsou. Ale co dělat, když nejsou?

Ukrajina potřebuje pět milionů migrantů. Budeme o ně soutěžit s Rusy, říká analytik

Za normálních okolností byste omezili rozpočtový deficit a snížili výdaje. Jenže ve válce to tak nefunguje. Válka je pořád hladová. Neustále vyžaduje další peníze. Jedinou možností pak zůstává zapnout tiskárnu peněz. To by byl velmi hlasitý signál celé ekonomice, že situace se bude dál zhoršovat. A tato očekávání by sama urychlila hospodářský propad.

Znamená to, že se Putin nyní zastaví?

Samozřejmě že ne. Zhoršování ruské ekonomiky probíhá postupně. Zítra bude o něco hůř než dnes, ale za měsíc nebude o moc hůř než zítra. Putin si tedy může stále myslet, že má čas zatáhnout za záchrannou brzdu. A to je právě ta past. Nejlepší okamžik k odchodu už promarnil.

Jenže on si to nemusí uvědomovat. Za prvé věří, že Ukrajina zkolabuje dříve. Věří tomu na základě hlášení svých podřízených. A ti mu otevřeně tvrdí, že západní média vyprávějí pohádky, zatímco pravdu zná jen on.

Za druhé je tu Trump. Ten Putinovi pořád dává dárky. Loni mu daroval šanci odejít jako vítěz. Letos mu daroval drahou ropu. S takovým Santa Clausem člověk vždy čeká na další Vánoce a doufá v zázrak. A dokud existuje naděje, Putin bude ve válce pokračovat. Bez ohledu na to, co mu říkají nějací nudní finančníci.

Jejich hlasy ho však znepokojují. A tak se je snaží umlčet jak to umí nejlépe. Tak, jak to umí terorista.

Výbuchy.

2. června 2026  12:15

Válka je hladová a Rusku docházejí peníze. Putin prováhal nejlepší chvíli, kdy skončit

