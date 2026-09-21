Fico řekl, že by slovenskou armádu neposlal na pomoc spojenci v NATO.
Slovensko ostatně nevstupovalo do NATO, aby chránilo spojence. Na světě se asi nenajde nikdo, kdo by spoléhal na slovenskou armádu. Slovensko vstoupilo do Aliance proto, aby spojenci ochránili Slovensko.
Přesněji řečeno proto, aby Slovensko ochránily Spojené státy. Aby se Slovensko nemuselo bát, že ho bude znovu okupovat Rusko.
A také aby si zahraniční investoři byli jistí, že jsou jejich peníze pod ochranným deštníkem NATO. To byl také jeden z faktorů prudkého růstu slovenské ekonomiky, stejně jako ekonomik mnoha dalších zemí východní Evropy.
Fico si proto může říkat, co chce, ale Slovensko z NATO nikdy nevyvede.
Je to pacifista – mamánek.
Jiná otázka je, zda může Slovensko dnes stále počítat s ochranou ze strany NATO. Fico možná cítí, že to není tak jednoznačné. A proto podlézá Putinovi.
Serhij Fursa
Ukrajinský investiční bankéř a ekonomický analytik. Pracuje ve společnosti Dragon Capital českého podnikatele Tomáše Fialy. V ukrajinském veřejném prostoru si udělal jméno provokativními a ironickými komentáři, které nešetří ani prezidenta Zelenského a jeho okolí. Jeho facebookový komentář přebíráme s jeho svolením.
Putinovy peníze slovenské ekonomice nijak nepomohou, ale zato mohou pomoci osobně Ficovi. Člověk, který údajně udržoval kontakty s italskou mafií, nebude mít problém brát ruské peníze.
Tak proč teď nepodkopávat NATO…
Mimochodem, v této souvislosti bychom neměli stavět do jedné řady s Ficem polského prezidenta Nawrockého.
Jeho výrok je trochu vytržený z kontextu a byl součástí jeho projevu, který se týkal druhé světové války (Nawrocki na Westerplatte při příležitosti připomínky začátku druhé světové války prohlásil: „Polský voják bojoval za svobodu jiných národů, ale vždy umíral jen za Polsko“, pozn. red.).
Je samozřejmě populista, ale jako správný Polák nemá rád Rusy. Vlastně nemá rád nikoho. Kromě Poláků. A ani ty ne všechny. Ale to už je úplně jiný příběh.