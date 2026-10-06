Devětapadesátiletý Surovikin (59) žil dosud podle dostupných informací v exilu v Alžírsku, kam se uchýlil po pokusu wagnerovců o převrat, který vedl již zesnulý Jevgenij Prigožin. Nyní se však „generál Armagedon“ na příkaz ruského prezidenta vrátil na ukrajinsko-ruskou frontu.
Zároveň dostal generál, který se v minulosti zasazoval o použití jaderných zbraní na Ukrajině, rozkaz přivést Ukrajince na samotný práh kapitulace.
Podle britského generálmajora ve výslužbě Chipa Chapmana nasadí „zlovolné taktiky a pokusí se zlomit morálku ukrajinského obyvatelstva“, uvedl bulvární deník The Sun.
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Chapman poprvé zaregistroval Surovikina v Sýrii, kde se stal generál známý jako „syrský řezník“. V roce 2017 totiž vypracoval plán kampaně, který umožnil obrat ve prospěch režimu Bašára Asada díky přístupu spočívajícímu v doslovném vyvražďování obyvatel ve městech.
„Surovikin je naprosto tím pravým člověkem pro provádění těchto zvrácených taktických postupů,“ dodal Chapman. Pod jeho velením totiž ruské jednotky zatajily použití nervového plynu sarinu před smrtícím chemickým útokem, při kterém zahynulo 80 lidí.
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„Pokud se vám nedaří uspět na frontě, o co se pak pokusíte?“ dodal generálmajor řečnicky. „Pokusíte se zlomit vůli obyvatelstva stejným způsobem, jakým to Rusové a Syřané udělali opozici tím, že učinili města neobyvatelnými. Jedná se o veškerou základní životní infrastrukturu – vodu, kanalizaci, kliniky, pekárny. Všechny cíle, na které útočili v Sýrii, se v současné době zdají být na seznamu cílů v Kyjevě a rozhodně i na východní Ukrajině,“ odpověděl deníku.
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Portál The Daily Beast označil Surovikina za „kontroverzní postavu, kterou zastánci v Rusku považují za nekompromisního a rozhodného muže, zatímco pozorovatelé na Západě za bezohledného a brutálního“.
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Hlavním důvodem Surovikinova opětovného nasazení jsou tristní výsledky ruské armády, jiné zdroje však hovoří také o zoufalém nedostatku generálů. Estonská rozvědka rovněž informovala o rozsáhlých ztrátách, které se týdně pohybují v řádech tisíců vojáků.
Estonci zároveň ve své situační zprávě varovali před narůstajícími hybridními útoky a zintenzivněním výhružek západním zemím.