Mírový impuls ze summitu na Aljašce se vyčerpal, tvrdí ruská diplomacie

  13:25
Impuls k dosažení míru na Ukrajině, který vzešel ze srpnového summitu prezidentů Ruska a Spojených států Vladimira Putina a Donalda Trumpa na Aljašce, se vyčerpal, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Zároveň zopakoval varování Moskvy před možným poskytnutím amerických střel s dlouhým doletem Tomahawk Ukrajině a pohrozil recipročními opatřeními zemím, které omezí pohyb ruských diplomatů.
Americký prezident Donald Trump se vítá s ruským prezidentem Vladimirem Putinem...

Americký prezident Donald Trump se vítá s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Anchorage na Aljašce. (15. srpna 2025) | foto: Kevin LamarqueReuters

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov přichází na ministerstvo...
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
Americký prezident Donald Trump vítá ruského diktátora Vladimira Putina na...
Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov (14. února 2024)
Trump se setkal s Putinem 15. srpna na letecké základně v Anchorage na Aljašce ve snaze ukončit nejkrvavější pozemní válku v Evropě od druhé světové války. Ani téměř dva měsíce po summitu však nic nenasvědčuje brzkému konci ruské války proti Ukrajině. Vzájemné útoky, zejména ve vzduchu, naopak v posledních měsících spíše zintenzivněly.

Trump, který dříve prohlásil, že by se Kyjev měl vzdát části svého území v zájmu uzavření míru s Moskvou, v poslední době několikrát zopakoval, že je z Putina zklamán, protože válku neukončil. Rusko přitom označil za papírového tygra.

Nezbývá nám než dál válčit. Jsme medvěd, ne papírový tygr, reaguje Kreml na Trumpa

Rjabkov však obvinil z maření mírových snah zejména evropské mocnosti. „Bohužel musíme přiznat, že silný impuls z Anchorage ve prospěch dohod byl z velké části vyčerpán úsilím protivníků a podporovatelů války,“ uvedl. „Toto je výsledek destruktivních aktivit, především ze strany Evropanů,“ dodal náměstek.

„Nedávejte Ukrajině tomahawky“

Pokud jde o poskytnutí tomahawků Ukrajině, znamenalo by to „kvalitativní“ změnu situace, míní Rjabkov. Rusko vyzývá americké představitele, aby zaujali střízlivý a odpovědný přístup k případnému poskytnutí tomahawků Ukrajině, píše Interfax.

Pokud Ukrajině dáte tomahawky, zničí to naše vztahy, varuje Putin Trumpa

O tomahawky, což jsou naváděné střely s plochou dráhou letu, požádal Trumpa ukrajinský vůdce Volodymyr Zelenskyj. Americký viceprezident J. D. Vance v září prohlásil, že Washington žádost Ukrajiny posuzuje. Putin minulý týden varoval, že pokud Spojené státy na Ukrajinu tomahawky dodají, zničí to vztahy mezi Moskvou a Washingtonem. Trump tento týden řekl, že chce před případným poskytnutím tomahawků vědět, co se Ukrajina s nimi chystá dělat, protože nechce eskalovat konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou.

Rjabkov také potvrdil, že Rusko zavede omezení v cestování diplomatů těch zemí, které se rozhodnou omezit pohyb ruských diplomatů, uvedla RIA Novosti.

Šílené opatření, kritizuje Rusko zákaz vstupu svých diplomatů do Česka

Kreml už v úterý slíbil odpovídající reakci na případné omezení pohybu ruských diplomatů v Evropské unii. Diplomatická služba Evropské unie na konci září v rámci nového balíčku sankcí proti Rusku kvůli jeho pokračující agresi proti Ukrajině navrhla, aby ruští diplomaté působící v EU měli povinnost oznamovat veškeré své cesty v rámci bloku. Jednotlivé vlády by tak měly možnost zakázat ruským diplomatům vstup do svých zemí.

Návrh na omezení pohybu ruských diplomatů po schengenském prostoru téměř dva roky prosazoval nyní dosluhující český ministr zahraničí Jan Lipavský. Česká vláda na konci září schválila zákaz vstupu do ČR pro držitele ruských diplomatických a služebních pasů. Netýká se to však diplomatů akreditovaných v Česku či těch, kteří přes Českou republiku projíždějí do státu svého působení nebo na jednání mezinárodních organizací.

Sledujeme online

Vlče se v Beskydech skutálelo do hluboké strže. Na záchranu zbývaly ochranářům hodiny

O vlčí mládě se starali ochránci přírody ze Záchranné stanice v Bartošovicích na Novojičínsku. Asi měsíc staré vlče zůstalo v horách samo a bartošovickým pracovníkům se mladou šelmu podařilo...

8. října 2025  13:23

Plzeň čeká unikátní operace. Nad muzeum se vznese třicetitunový tank Sherman

V Plzni na Klatovské třídě se v sobotu odehraje mimořádná akce. Speciální jeřáb přemístí přes střechu třípodlažní budovy, ze které vzniká muzeum osvobození, třicetitunový tak Sherman. Náročná operace...

8. října 2025  13:21

Richard Brabec

Hejtman Ústeckého kraje a někdejší studentský aktivista Richard Brabec prošel po sametové revoluci několika politickými stranami a funkcemi. V letech 2014 až 2021 byl ministrem životního prostředí....

29. ledna 2014  14:14,  aktualizováno  8.10 13:17

Atentátník na Fica pronesl u soudu emotivní závěrečnou řeč. Rozsudek se blíží

Atentátník Juraj Cintula, který loni zaútočil na slovenského premiéra Roberta Fica, u soudu ve středu prohlásil, že výstřel byl projevem nesouhlasu i varováním. Jeho obhájce pak odmítl, že by šlo o...

8. října 2025  13:15

