Minulý týden překročila ruská válka na Ukrajině symbolický práh 1 418 dnů.
Toto číslo má v ruské kultuře, mytologii i propagandě mystický význam. Přesně tak dlouho totiž pro Sovětský svaz trvala druhá světová válka: od útoku Německa z 22. června 1941 do jeho kapitulace v noci z 8. na 9. května 1945.
Samozřejmě, pokud chceme být spravedliví, tak bychom měli počítat jako všichni ostatní: od září 1939, kdy Německo a SSSR na základě zločinných dohod Hitlera se Stalinem napadly Polsko, načež SSSR vpadl do Finska a anektoval Estonsko, Lotyšsko, Litvu a Besarábii s Bukovinou.
Putin zřídil stalinismus bez modernizace, policejní stát bez pořádku a válku bez naděje na vítězství.