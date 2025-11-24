Gangsterské ultimátum. Útok na Evropu by byl jen otázkou času, varuje ruský historik

Zapomeňte na návrat Panamského průplavu, připojení Kanady nebo anexi Grónska. Zapomeňte na výstavbu rekreační riviéry v Gaze s mnohopodlažními hotely a zlatými záchody.
Trump má nový Velký Krásný Plán – uzavřít mír na Ukrajině do Dne díkůvzdání, kdy mu na sváteční stůl předloží šťavnatou, kouřící, naporcovanou Ukrajinu s přílohou lahodných kontraktů pro americký byznys a s Nobelovou cenou za mír jako dezertem.
Podle tohoto scénáře má Kyjev do 27. listopadu přijmout podmínky takzvaného 28bodového mírového plánu, což je velmi špatně sestavený a prakticky neproveditelný dokument.
Z memoranda jednoznačně těží Rusko. Trump získá vavříny mírotvůrce, strategicky prohraje Ukrajina. Ale největším poraženým se paradoxně stane Evropa.