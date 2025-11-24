Gangsterské ultimátum. Útok na Evropu by byl jen otázkou času, varuje ruský historik

Americký prezident Donald Trump vítá ruského diktátora Vladimira Putina na vojenské základně v Anchorage na Aljašce. (15. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Trump nadává Ukrajincům, že nejsou dost vděční a evropští lídři se narychlo snaží obrousit jeho mírový plán, který byl evidentně sepsán v Kremlu. „Pokud by ho Zelenskyj podepsal, spáchal by politickou sebevraždu daleko rychleji než v případě kauzy Mindič,“ píše pro iDNES.cz ruský opoziční publicista a historik Sergej Medveděv.

Zapomeňte na návrat Panamského průplavu, připojení Kanady nebo anexi Grónska. Zapomeňte na výstavbu rekreační riviéry v Gaze s mnohopodlažními hotely a zlatými záchody.

Trump má nový Velký Krásný Plán – uzavřít mír na Ukrajině do Dne díkůvzdání, kdy mu na sváteční stůl předloží šťavnatou, kouřící, naporcovanou Ukrajinu s přílohou lahodných kontraktů pro americký byznys a s Nobelovou cenou za mír jako dezertem.

Podle tohoto scénáře má Kyjev do 27. listopadu přijmout podmínky takzvaného 28bodového mírového plánu, což je velmi špatně sestavený a prakticky neproveditelný dokument.

Z memoranda jednoznačně těží Rusko. Trump získá vavříny mírotvůrce, strategicky prohraje Ukrajina. Ale největším poraženým se paradoxně stane Evropa.

