Sledujeme poslední křeče ruského impéria, říká historik Sergej Medveděv

Vraťme se do 24. února. Pamatuji si, že jste ještě den před invazí na Facebook napsal, že žádná válka nebude. Co jste si tedy pomyslel, když jste se druhý den vzbudil a zjistil, co se děje?

Byl to můj osobní omyl. Až do poslední chvíle jsem věřil, že je to jen velký blaf. Z Putinova hlediska to totiž byla sebevražedná strategie. Do poslední chvíle jsem nevěřil, že ji spáchá. A ona to skutečně je sebevražda. Dlouhá a stále probíhající sebevražda. Ještě potrvá dlouho, než se Putin zabije a zničí při tom i celou zemi. Snad nezničí žádnou jinou.