Putin si na Ukrajině vylámal zuby. Proto útočí na slabou Evropu, píše ruský historik

Ruský historik a politolog Sergej Medveděv (9. listopadu 2021) | foto:  Petr Topič, MAFRA

  11:49
Možná jste si toho ještě nevšimli, ale do Evropy přišla válka. Nikoliv jen v jednotlivých náznacích, jako jsou miliony uprchlíků, kolony vojenské techniky na dálnicích či rutinní zprávy o rozbombardovaných domech na Ukrajině. Přišla skutečná, kinetická válka. Přiletěla na křídlech ruských dronů a stíhaček.

Za poslední měsíc se území NATO několikrát stalo cílem invaze ruských bezpilotních strojů. Terčem bylo Polsko, Rumunsko, Německo, Norsko a opakovaně Dánsko, kde drony pravděpodobně startovaly z lodí ruské „stínové flotily“ v Baltském moři.

Ruské letouny MiG-31 současně pronikly do vzdušného prostoru Estonska – a tato dvanáctiminutová invaze se už nedá vysvětlit jen navigační chybou. Na dlouhé hodiny se uzavřela letiště v Mnichově, Kodani, Oslu. Proběhly kybernetické útoky na letiště Heathrow v Londýně, v Bruselu a v Berlíně – a v tom posledním případě trvalo dva týdny, než se následky útoku podařilo odstranit.

V útoku na Západ má Putin nečekaného spojence: Donalda Trumpa. Sice nevíme, o čem před sedmi týdny na svém summitu na Aljašce jednali, ale hned po něm intenzita ruských vzdušných útoků vzrostla.

