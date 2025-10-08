Za poslední měsíc se území NATO několikrát stalo cílem invaze ruských bezpilotních strojů. Terčem bylo Polsko, Rumunsko, Německo, Norsko a opakovaně Dánsko, kde drony pravděpodobně startovaly z lodí ruské „stínové flotily“ v Baltském moři.
Ruské letouny MiG-31 současně pronikly do vzdušného prostoru Estonska – a tato dvanáctiminutová invaze se už nedá vysvětlit jen navigační chybou. Na dlouhé hodiny se uzavřela letiště v Mnichově, Kodani, Oslu. Proběhly kybernetické útoky na letiště Heathrow v Londýně, v Bruselu a v Berlíně – a v tom posledním případě trvalo dva týdny, než se následky útoku podařilo odstranit.
V útoku na Západ má Putin nečekaného spojence: Donalda Trumpa. Sice nevíme, o čem před sedmi týdny na svém summitu na Aljašce jednali, ale hned po něm intenzita ruských vzdušných útoků vzrostla.