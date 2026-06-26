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Hořící Moskva je pro Rusy apokalypsa. Ale stejně se nevzbouří, píše ruský historik

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Válka dorazila naplno do Moskvy a Rusové si připomínají katastrofu roku 1812. Dá se čekat, že se postaví proti Putinově režimu? Spíš ne. „Ruská společnost je natolik amorfní a podřízená, že snese jakékoli rány. Hlavně když nebude muset přemýšlet,“ píše v komentáři pro iDNES Premium ruský opoziční publicista a historik Sergej Medveděv.

Už dva týdny na ruskojazyčném internetu koluje vtip: „Rusko a Ukrajina zatahují Moskvu do své války.“

Od začátku plnohodnotné války totiž uplynulo už čtyři a půl roku, v hlavním městě však téměř nebyla znát. Žilo svým vlastním životem. Na bulvárech a festivalech to hučelo, nové mrakodrapy rostly do výšky, prodávala se drahá auta.

Válka se stále odehrávala někde v televizi, která hlásila stále větší úspěchy, a shlížela z náborových billboardů ruské armády. Ve slušné společnosti se o ní nemluvilo.

Nespokojení odešli, po začátku války emigrovalo až půl milionu Moskvanů, většinou kvalifikovaných odborníků. Demonstranti umlkli.

Připomíná to starý sovětský vtip. Američané shodí na Rusko atomovou bombu, ta ale při dopadu na zem nevybuchne: s mlasknutím ji pohltí bažina.

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