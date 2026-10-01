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Západ je v závodu s Ruskem favorit. Přesto prohrává, burcuje ruský historik

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Ruský prezident Vladimir Putin během oslav Dne vítězství v Kremlu (9. května 2026) | foto: Ramil Sitdikov / POOL / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Cyklistika občas vykazuje fascinující podobnosti s geopolitikou. Například v příběhu Brandona McNultyho, který se o víkendu stal mistrem světa. Jak se jeho nečekaný triumf podobá soupeření Ruska a Západu, nad tím se v komentáři pro iDNES Premium zamýšlí ruský opoziční publicista a vášnivý cyklista Sergej Medveděv.

Minulý víkend v Kanadě vyvrcholilo mistrovství světa v cyklistice závodem s hromadným startem na 273 kilometrů, který se jel v kopcovitém terénu Montrealu.

Lídr sezony a nejlepší jezdec světa Tadej Pogačar se ho nezúčastnil, protože před měsícem spadl na španělské Vueltě a předčasně ukončil sezonu. Závod se tak z ničeho nic stal zcela nepředvídatelnou záležitostí a šance na vítězství mělo asi pět až sedm favoritů.

Došlo tak přesně k tomu, čemu se říká „vězňovo dilema“. To je klasický model z teorie her, který ukazuje, proč lidé nebo skupiny nespolupracují, i když by to pro všechny bylo výhodné.

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