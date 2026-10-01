Minulý víkend v Kanadě vyvrcholilo mistrovství světa v cyklistice závodem s hromadným startem na 273 kilometrů, který se jel v kopcovitém terénu Montrealu.
Lídr sezony a nejlepší jezdec světa Tadej Pogačar se ho nezúčastnil, protože před měsícem spadl na španělské Vueltě a předčasně ukončil sezonu. Závod se tak z ničeho nic stal zcela nepředvídatelnou záležitostí a šance na vítězství mělo asi pět až sedm favoritů.
Došlo tak přesně k tomu, čemu se říká „vězňovo dilema“. To je klasický model z teorie her, který ukazuje, proč lidé nebo skupiny nespolupracují, i když by to pro všechny bylo výhodné.