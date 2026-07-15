Kreml vyslal oligarchu na tajnou misi. Má naleptat vůli Západu, varuje ruský historik

Ve světovém tisku to zašumělo: na temném ruském horizontu se objevila alternativa k Vladimiru Putinovi!
Týdeník The Economist minulý týden zveřejnil obrovský, patnáctistránkový materiál věnovaný prakticky neznámému ruskému oligarchovi Andreji Melničenkovi.
Senzační titulek hlásá: „Muž, který by mohl změnit Rusko“
Na obálce připomínající spíše volební plakát je podnikatel vyobrazen v dramatických červeno-černých tónech, které mají v čtenáři vyvolat pocit úzkosti. Pózuje v pevně zapnuté blůze (gymnasťorce) evokující Maovy rudé gardy nebo vězně gulagu.
Pravda je taková, že v Rusku žádní nezávislí podnikatelé neexistují, stejně jako neexistují žádní oligarchové coby samostatní političtí aktéři.