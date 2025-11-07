Lavrov upadl v nemilost. Zpackal summit s Trumpem, tak ho Kreml trestá

Autor:
  9:36
Sergej Lavrov zažívá možná nejtěžší chvíle za dvacet let svého působení v čele ruské diplomacie. Podle ruských médií byl potrestán za nevydařený summit v Budapešti, který americká strana odpískala v reakci na Lavrovův arogantní telefonát do Washingtonu.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na Valném shromáždění OSN v New Yorku. (27. září 2025)

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na Valném shromáždění OSN v New Yorku. (27. září 2025) | foto: Reuters

Náznaků, že pětasedmdesátiletý Lavrov upadl v nemilost, je více. Za prvé chyběl na klíčovém zasedání Rady bezpečnosti, které se konalo ve středu a Vladimir Putin na něm nadnesl možnost obnovení zkoušek jaderných zbraní. „Bylo dohodnuto, že bude absentovat,“ prozradily zdroje z Kremlu ruskému listu Kommersant.

Lavrov také přišel o pozici šéfa ruské delegace na summitu G20 v Jihoafrické republice. Letos ji povede zástupce šéfa prezidentské administrativy Maxim Oreškin, o jeho jmenování osobně rozhodl Putin. A Lavrov nebyl ani na summitu organizace ASEAN v Malajsii.

Doyen světové diplomacie přitom po únorové invazi vedl ruské delegace na summitu G20 na Bali i na summitu BRICS v Brazílii, které Putin kvůli mezinárodnímu zatykači vynechal.

Ruské zdroje jeho odsunutí dávají do souvislosti se zrušeným summitem mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem v Budapešti. Oba prezidenti se na setkání dohodli v polovině října, americká strana z něj ale brzy vycouvala.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na Valném shromáždění OSN v New Yorku. (27. září 2025)
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na Valném shromáždění OSN v New Yorku. (27. září 2025)
Důvodem údajně byl Lavrovův telefonát s šéfem americké diplomacie Markem Rubiem, během nějž ruský diplomat zopakoval nekompromisní stanovisko Moskvy pro uzavření míru na Ukrajině.

Jeho rezort ještě před tím poslal do Washingtonu memorandum, které obsahovalo „maximalistické požadavky“: tedy teritoriální ústupky ze strany Kyjeva, zásadní omezení jeho ozbrojených složek a závazek, že nikdy nevstoupí do NATO.

Rubio pak Trumpovi doporučil setkání zrušit, protože Moskva podle něj neprojevila žádnou ochotu vyjednávat. Následovaly americké sankce proti ropným společnostem Rosněfť a Lukoil, které dál osekají ruské příjmy z exportu ropy. Jsou to vůbec první sankce přijaté od Trumpova nástupu do Bílého domu.

„Lavrov je očividně unavený a působí dojmem, že má lepší věci na práci než se setkat nebo jednat se Spojenými státy. Ať už to prezident Putin chce, nebo ne,“ svěřil se listu Financial Times zdroj z americké administrativy.

Putin s Lavrovem údajně po odpískání summitu vedl „vážný rozhovor“, někteří kremelští úředníci zkroušeného ministra dokonce obvinili ze sabotáže. „Lavrov je sklíčený. Ocitl se v centru intrik. Mnozí se domnívají, že Lavrov opakuje osud Šojgua (bývalý ruský ministr obrany). Ztratil Putinovu přízeň a působí jako slabý kus,“ uvedl ruský telegramový kanál Nezygar, který zveřejňuje drby ze zákulisí ruské politiky.

