„Rusko je obviňováno, že prý téměř plánuje útok na země Severoatlantické aliance a Evropské unie. Prezident (Vladimir) Putin opakovaně tyto provokace vyvrátil,“ řekl mimo jiné Lavrov, jehož země už přes tři a půl roku vede válku proti Ukrajině a jejíž drony či letadla v posledních týdnech narušily vzdušný prostor Polska, Estonska a Rumunska.
Pokud jde o válku na Ukrajině, zopakoval ruský ministr tvrzení Moskvy, že zůstává otevřená jednání, které se ale musí vést zejména o příčinách konfliktu a právech Rusů a ruskojazyčných obyvatel na ukrajinském území.
„Zatím se nezdá, že by Západ a Kyjev byly ochotné diskutovat vážně,“ nechal se slyšet představitel režimu, který opakovaně odmítl příměří, zatímco Ukrajina s ním souhlasila.
Lavrov je přesvědčen, že ještě existuje určitá šance pro americko-ruský dialog odstartovaný srpnovým summitem Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa na Aljašce. Na americké straně je podle něj vidět ochota k realistickému vyřešení krize a také rozvoji pragmatické spolupráce. Obě velmoci mají podle šéfa ruské diplomacie zodpovědnost za dění na světě.
V dalších částech svého projevu Lavrov kritizoval kroky západních zemí směřující k opakovanému uvalení sankcí na Írán či „brutální zabíjení“ palestinské populace ze strany Izraele, který se podle něj pokouší o převrat s cílem pohřbít rozhodnutí o vytvoření palestinského státu. Vyslovil se také proti izraelským útokům na Írán či Katar.
V oblasti Latinské Ameriky vyzval Lavrov ke zrušení americké obchodní blokády Kuby a vyjádřil solidaritu s Venezuelou, proti jejímž drogovým gangům v poslední době opakovaně zakročila americká armáda.
