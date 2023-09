Lavrov nazval Západ „říší lží“, mírový plán a obilnou dohodu nerealistickými

Lavrov vystoupil na tiskové konferenci po týdnu intenzivní globální diplomacie na každoročním setkání světových lídrů v sídle Organizace spojených národů v New Yorku.

Kyjev a jeho západní spojenci se během 78. zasedání Valného shromáždění OSN snažili získat další podporu pro Ukrajinu, která se už 19 měsíců brání ruské agresi na svém území.

„Je to naprosto neproveditelné,“ řekl Lavrov podle agentury Reuters na adresu desetibodového plánu, který prosazuje Kyjev. „Toto není možné realizovat. Není to realistické a každý to chápe, ale zároveň říkají, že je to jediný základ k jednání.“ Dodal, že pokud Kyjev a jeho západní spojenci budou na tomto postoji trvat, konflikt se rozhodne na bojišti.

Šéf ruské diplomacie dále uvedl, že Moskva odstoupila od černomořské obilné dohody proto, že nebyly splněny sliby dané Rusku - včetně zrušení sankcí proti ruské bance a jejího opětovného začlenění do globálního systému SWIFT. Nejnovější návrhy OSN o oživení koridoru pro přepravu ukrajinských zemědělských produktů podle něj nejsou realistické.

„Vysvětlili jsme generálnímu tajemníkovi (OSN), že jeho návrhy nebudou fungovat. Neodmítáme je. Jsou jednoduše nerealistické. Nelze je uvést do praxe,“ řekl Lavrov.

Lavrov dále uvedl, že v říjnu navštíví Pchjongjang, aby se svým severokorejským protějškem pokračoval v jednáních na základě dohod, které v Moskvě nedávno uzavřeli ruský prezident Vladimir Putin a severokorejský vůdce Kim Čong-un.

Lavrov na tiskové konferenci podle agentury AFP znovu obvinil západní země, že na Ukrajině „přímo bojují“ proti Rusku. „Říkejte si tomu, jak chcete, ale oni proti nám bojují, bojují proti nám přímo. Říká se tomu hybridní válka, ale to nic nemění na skutečnosti,“ řekl s odkazem na finanční pomoc Kyjevu, dodávky zbraní na Ukrajinu a údajné „žoldnéře“ ze západních zemí.

Lavrov zároveň obvinil Západ z neokoloniálního myšlení, když se podle něj snaží získat podporu takzvaného globálního Jihu pro válku na Ukrajině. Místo toho šéf ruské diplomacie hovořil o „globální většině“, kterou Západ, jejž označil za „říši lží“, oklamal.