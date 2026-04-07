Takhle to obvykle dělají speciální jednotky všude, takže i jeho to učili instruktoři kurzu, který ho možná zachránil před zajetím.
Ten kurz, o němž je řeč, má v češtině směšné jméno. Jmenuje se SERE. Vojáci milují zkratkové názvy a tohle je složenina slov survival, evasion, resistence, escape, tedy přežití, zmizení, vzdorování, vyváznutí.
Kurz trvá pět a půl měsíce, takže američtí letci by měli být experty v tom, jak vyváznout. Plukovník jím asi byl, když v podstatě bez ničeho unikl ze stahující se smyčky. Bylo vidět, že ví, co má dělat.
Hodně přes sto kapitol, jmenují se například Hlad, Únava, Deprese, Beznaděj, Zašívání ran, Mořští živočichové, kteří mohou kousnout, Voda v poušti, Pokrm z divokých zvířat...