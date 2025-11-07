Nadávat a hodit sendvič po policistovi? To pořád není napadení, pravila porota v USA

  5:00
Soudní porota ve Spojených státech uznala ve čtvrtek jako nevinného bývalého zaměstnance ministerstva spravedlnosti, který v létě ve Washingtonu hodil sendvič na federálního agenta. Případ se stal symbolem odporu obyvatel proti rozhodnutí administrativy prezidenta Donalda Trumpa posílit bezpečnostní složky v hlavním městě.

„Ulevilo se mi a těším se, že budu moci vrátit ke svému životu," řekl podle agentury AP Sean Dunn. Jeho právní zástupci ho hájili mimo jiné tvrzením, že to bylo neškodné gesto v rámci demonstrace, která je zaručena prvním dodatkem americké ústavy. Prokuratura naopak tvrdila, že k hodu potravinami po agentovi neměl právo.

„Zas*aní fašisti!“ Muž hodil po policistovi ve Washingtonu sendvič, hrozí mu vězení

Dunn byl 10. srpna zachycen na videu, jak hrubě nadává a poté hází sendvič na agenta Celní a pohraniční stráže (CBP), který v té době hlídkoval v rušné čtvrti Washingtonu. Incident se stal den před Trumpovým povoláním Národní gardy do hlavního města s odůvodněním, že tam bují kriminalita. Ministerstvo spravedlnosti Dunna po jeho zatčení propustilo.

Velká porota dříve odmítla obžalovat Dunna z napadení, prokuratura proto obvinění zmírnila. Soud začal v úterý.

