Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Senátoři tlačí na Trumpa, aby zrušil pozvání Putina na summit G20

Autor:
  19:44
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské základně v Anchorage na Aljašce (15. srpna 2025) | foto: Reuters

Vladimir Putin a Donald Trump na summitu na Aljašce (15. srpna 2025)
Vladimir Putin a Donald Trump na summitu na Aljašce (15. srpna 2025)
Americký prezident Donald Trump se vítá s ruským prezidentem Vladimirem Putinem...
Americký prezident Donald Trump vítá ruského diktátora Vladimira Putina na...
10 fotografií
Skupina čtrnácti amerických senátorů z Republikánské i Demokratické strany vyzvala prezidenta Donalda Trumpa, aby zrušil pozvání ruského prezidenta Vladimira Putina na prosincový summit skupiny G20 v Miami. Podle zákonodárců by Putinova účast mohla přispět k legitimizaci Ruska navzdory pokračující válce proti Ukrajině.

Skupina čtrnácti amerických senátorů z Republikánské i Demokratické strany vyzvala prezidenta Donalda Trumpa, aby zrušil pozvání ruského prezidenta Vladimira Putina na prosincový summit skupiny G20 v Miami. Podle zákonodárců by Putinova účast mohla přispět k legitimizaci Ruska navzdory pokračující válce proti Ukrajině, píše server The Whashington post.

Pobaltí utiskuje ruskojazyčnou menšinu, reagujeme jen humanitárně, řekl Putin

Senátoři se na Trumpa obrátili ve společném dopise. Zdůraznili v něm odpovědnost ruského prezidenta za zahájení rozsáhlé invaze na Ukrajinu a upozornili, že ruské útoky proti ukrajinským městům pokračují.

„Umožnit mu účast na summitu G20 ve Spojených státech vyvolává vážné obavy z legitimizace a normalizace vlády, která nadále každý den útočí na ukrajinské civilní cíle,“ uvedli podle listu The Washington Post.

V Soči dokončili přestavbu Putinova sídla. Kvůli útokům tam ale přestal jezdit

Pod dopisem je podepsáno sedm demokratických a sedm republikánských senátorů. Iniciativu vedli republikán Roger Wicker, který stojí v čele senátního výboru pro ozbrojené síly, a demokratka Jeanne Shaheenová, nejvýše postavená demokratická členka zahraničního výboru Senátu. Mezi dalšími signatáři je například republikánský senátor Mitch McConnell nebo demokrat Chris Coons.

Putin i členové delegace čelí sankcím

Senátoři upozorňují také na to, že Putin i někteří další představitelé, kteří by mohli být součástí ruské delegace, podléhají americkým sankcím. Mezi nimi je například ruský ministr financí Anton Siluanov.

Podle zákonodárců může mezinárodní izolace Moskvy zároveň představovat jeden z nástrojů tlaku na Rusko při snaze dosáhnout příměří na Ukrajině. Obávají se proto, že Putinova účast na významném mezinárodním summitu by tento tlak oslabila.

Siluanov už v srpnu dorazil na jednání ministrů financí zemí G20 v americkém Asheville. Jeho účast tehdy vyvolala nesouhlas některých evropských zemí a zástupci Evropské unie podle Washington Post požadovali, aby nebyl na společné fotografii ministrů.

Pozvání Putina na prosincový summit potvrdil ve středu americký ministr zahraničí Marco Rubio. Podle něj může setkání nabídnout ruskému prezidentovi příležitost jednat nejen s Trumpem, ale také s dalšími světovými lídry.

„Pokud chcete řešit problémy, musíte se setkávat i s lidmi, se kterými nesouhlasíte nebo s nimi máte spory,“ vysvětloval Rubio rozhodnutí administrativy. Spojené státy podle něj doufají, že Putin pozvání přijme.

Trump chtěl poslat migranty do Afriky. Soud na poslední chvíli deportační let zrušil

Summit G20 se má uskutečnit v Miami v prosinci. Rusko zůstává členem skupiny dvaceti největších světových ekonomik, přestože bylo po anexi ukrajinského Krymu v roce 2014 vyloučeno ze skupiny G8.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli

Adolf Hitler odpočívá v lehátku vedle své neteře Geli Raubalové. (1930)

Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...

Senátoři tlačí na Trumpa, aby zrušil pozvání Putina na summit G20

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

Skupina čtrnácti amerických senátorů z Republikánské i Demokratické strany vyzvala prezidenta Donalda Trumpa, aby zrušil pozvání ruského prezidenta Vladimira Putina na prosincový summit skupiny G20 v...

26. září 2026  19:44

Vězeň uprchl z nestřeženého pracoviště, dopadli ho v Brně

ilustrační snímek

Policie v Brně vypátrala jednoho ze dvou vězňů, kteří v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště. Po druhém muži stále pátrá.

26. září 2026  11:54,  aktualizováno  19:12

Ukrajina se chystá na vůbec nejhorší zimu. Experti doporučují opustit velká města

Premium
Kyjev v lednu. Lidé se mohli ohřát a nabít mobily ve vyhřívaných stanech...

Pětatřicetiletá Anna Storožová se letos na podzim rozhodla společně s mužem a dcerou vyměnit dvoupokojový byt ve výškové budově na levém břehu Dněpru za nezrekonstruovaný dům ve vesnici asi 30...

26. září 2026  18:53

Exploze domu v Aténách: šest mrtvých, z toho čtyři američtí turisté

Záchranáři zasahují u zřícené budovy v aténské turistické čtvrti Plaka, kde si...

Počet obětí páteční exploze a následného zřícení budovy v aténské turistické čtvrti Plaka v sobotu vzrostl na šest poté, co záchranáři z trosek vyprostili další čtyři těla. Píší o tom...

26. září 2026  18:44

Požár v domě na pražských Vinohradech. Hasiči evakuují lidi, ulice je zcela uzavřena

Záchranáři zasahují u zřícené budovy v aténské turistické čtvrti Plaka, kde si...

Pražští hasiči v sobotu odpoledne zasahují u požáru bytu ve Francouzské ulici na Vinohradech. Kvůli zásahu a záchraně osob je ulice zcela uzavřená. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu.

26. září 2026  18:33

Trump odmítl nový íránský návrh na otevření Hormuzu a konec války

Donald Trump vystupuje během 81. zasedání Valného shromáždění OSN v sídle...

Americký prezident Donald Trump odmítl nejnovější íránský návrh na znovuotevření Hormuzského průlivu a ukončení bojů na Blízkém východě, který Teherán označuje jako sedmidenní cestovní mapu k míru....

26. září 2026  18:25

Jako ozvěna před vpádem z roku 2022. Jak Putin opět mluví o míru a lidských právech

Ceremoniál k anexi ukrajinských území v Kremlu (30. září 2022)

Byl počátek roku 2022. Ruská vojska tehdy obkličovala Ukrajinu. Vládce Kremlu Vladimir Putin a jeho diplomaté s kamennou tváří opakovali, že žádný útok neplánují a že zprávy západních tajných služeb...

26. září 2026  18:13

V Děčíně vykolejil vagon nákladního vlaku, provoz na koridoru se zastavil

ilustrační snímek

V Děčíně vykolejil v sobotu odpoledne jeden vagon nákladního vlaku. Provoz na železničním koridoru směrem na státní hranici se kvůli nehodě asi na tři a půl hodiny zastavil, oznámil mluvčí Správy...

26. září 2026  16:35,  aktualizováno  18:01

Traktoriáda na Přerovsku: převrátili se i s vlečkou, skončili v nemocnici

Nedaleko areálu v přerovské části Dluhonice, kde lidé sledovali populární...

Nedaleko areálu v přerovské části Dluhonice, kde lidé sledovali populární závody traktorů, se v sobotu odpoledne převrátila vlečka traktoru. Zranilo se jedenáct lidí. Skončili v nemocnici, všichni...

26. září 2026  17:59

Medvědí hladomor ve Skalistých horách. Divočina vtrhla mezi lidi, střetů přibývá

Medvěd baribal se v americkém městě Gold Hill zasekl v autě. (19. července 2026)

Když Patrick Sullivan letos v létě jednou ve tři hodiny ráno krmil svého malého syna, byl si jistý, že venku troubí nějaký šílený soused. Soused to byl, ale ne člověk. Dveře do Toyoty SUV si v...

26. září 2026  17:44

Odbory odmítají navrhovaný růst platů bezpečnostních sborů, žádají víc

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr vnitra Lubomír Metnar....

Odbory nesouhlasí s ohlášeným zvýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby o 2600 až 2900 korun a rozdělením přidání do tarifu a odměn. Požadují zvýšení základu výdělku od...

26. září 2026  16:36

Je Si zdráv? V USA se opatrně opíral o ženu, v Indii nešel na večeři, všimla si média

Čínský prezident Si Ťin-pching a jeho manželka Pcheng Li-jüan mávají při...

Záběry z uplynulé cesty čínského prezidenta Si Ťin-pchinga do Spojených států znovu rozvířily spekulace o jeho zdraví. Třiasedmdesátiletý vládce se hned v několika případech při chůzi těžce opíral o...

26. září 2026  16:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde