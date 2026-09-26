Senátoři tlačí na Trumpa, aby zrušil pozvání Putina na summit G20

Skupina čtrnácti amerických senátorů z Republikánské i Demokratické strany vyzvala prezidenta Donalda Trumpa, aby zrušil pozvání ruského prezidenta Vladimira Putina na prosincový summit skupiny G20 v Miami. Podle zákonodárců by Putinova účast mohla přispět k legitimizaci Ruska navzdory pokračující válce proti Ukrajině, píše server The Whashington post.
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Senátoři se na Trumpa obrátili ve společném dopise. Zdůraznili v něm odpovědnost ruského prezidenta za zahájení rozsáhlé invaze na Ukrajinu a upozornili, že ruské útoky proti ukrajinským městům pokračují.
„Umožnit mu účast na summitu G20 ve Spojených státech vyvolává vážné obavy z legitimizace a normalizace vlády, která nadále každý den útočí na ukrajinské civilní cíle,“ uvedli podle listu The Washington Post.
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Pod dopisem je podepsáno sedm demokratických a sedm republikánských senátorů. Iniciativu vedli republikán Roger Wicker, který stojí v čele senátního výboru pro ozbrojené síly, a demokratka Jeanne Shaheenová, nejvýše postavená demokratická členka zahraničního výboru Senátu. Mezi dalšími signatáři je například republikánský senátor Mitch McConnell nebo demokrat Chris Coons.
Putin i členové delegace čelí sankcím
Senátoři upozorňují také na to, že Putin i někteří další představitelé, kteří by mohli být součástí ruské delegace, podléhají americkým sankcím. Mezi nimi je například ruský ministr financí Anton Siluanov.
Podle zákonodárců může mezinárodní izolace Moskvy zároveň představovat jeden z nástrojů tlaku na Rusko při snaze dosáhnout příměří na Ukrajině. Obávají se proto, že Putinova účast na významném mezinárodním summitu by tento tlak oslabila.
Siluanov už v srpnu dorazil na jednání ministrů financí zemí G20 v americkém Asheville. Jeho účast tehdy vyvolala nesouhlas některých evropských zemí a zástupci Evropské unie podle Washington Post požadovali, aby nebyl na společné fotografii ministrů.
Pozvání Putina na prosincový summit potvrdil ve středu americký ministr zahraničí Marco Rubio. Podle něj může setkání nabídnout ruskému prezidentovi příležitost jednat nejen s Trumpem, ale také s dalšími světovými lídry.
„Pokud chcete řešit problémy, musíte se setkávat i s lidmi, se kterými nesouhlasíte nebo s nimi máte spory,“ vysvětloval Rubio rozhodnutí administrativy. Spojené státy podle něj doufají, že Putin pozvání přijme.
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Summit G20 se má uskutečnit v Miami v prosinci. Rusko zůstává členem skupiny dvaceti největších světových ekonomik, přestože bylo po anexi ukrajinského Krymu v roce 2014 vyloučeno ze skupiny G8.