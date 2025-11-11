Americký Senát odhlasoval konec shutdownu, teď jsou na řadě poslanci

  6:26
Americký Senát schválil zákon ukončující rekordně dlouhou platební neschopnost vlády, takzvaný shutdown. Zákon nyní zamíří do Sněmovny reprezentantů, kde se očekává hlasování ve středu. Po konečném schválení bude zapotřebí ještě podpis prezidenta Donalda Trumpa, aby zákon vstoupil v platnost.
Fotogalerie1

Republikánský senátor Dan Sullivan před hlasováním o zákoně, který má ukončit takzvaný shutdown. (10. listopadu 2025) | foto: ČTK

Shutdown nyní trvá již 41 dnů a do Washingtonu se vracejí členové Sněmovny reprezentantů, která nejednala od poloviny září, poznamenala agentura AP. Připomněla, že prezident Donald Trump v pondělí vyjádřil podporu návrhu zákona a přislíbil velmi rychlý návrat k normálnímu stavu.

Americká vláda má nyní výrazně omezené finance. Od 1. října funguje v režimu nouzových výdajů. Kvůli shutdownu jsou mimo jiné rušeny tisíce letů či omezována potravinová pomoc pro chudé Američany, statisíce federálních zaměstnanců nedostávaly výplaty.

Shutdown v USA by mohl skončit. Zákon prošel díky skupině demokratů

Návrh zákona Senát schválil poměrem 60 ku 40 hlasům po desetihodinovém jednání, uvedla na svém webu stanice BBC. V Senátu se podle ní mísily dvě nálady: mezi republikány a osmi demokraty, kteří hlasovali pro ukončení shutdownu, panovala úleva, že skončí strasti milionů Američanů způsobené platební neschopností vlády. Ale mezi demokraty, kteří opatření nepodpořili a kteří požadovali nejprve ústupky republikánů ohledně zdravotní péče, panují obavy, kam se strana bude ubírat dál a jak se postaví republikánům a Trumpovi v budoucnu.

Republikáni slíbili, že do poloviny prosince uspořádají hlasování o prodloužení dotací na zdravotní péči, ale neexistuje žádná záruka úspěchu, zda se oběma stranám před avizovaným hlasováním podaří najít společnou řeč, poznamenala AP.

Den díkůvzdání je v ohrožení. Chaos na amerických letištích přetrvává

Přijatý zákon prodlužuje platnost stávajícího rozpočtu do konce ledna. Zahrnuje zrušení hromadného propouštění federálních zaměstnanců Trumpovou administrativou od začátku shutdownu 1. října. Chrání také federální zaměstnance před dalším propouštěním až do ledna a zaručuje, že po skončení platební neschopnosti vlády dostanou zaplaceno.

