Senát USA schválil financování federální vlády do konce září

Senát Spojených států v pátek schválil návrh zákona, který zajišťuje federální vládě financování do 30. září, tedy do konce amerického fiskálního roku. Informovala o tom agentura Reuters. Návrh nyní musí podepsat americký prezident Donald Trump. Pokud by Senát návrh neschválil, neměla by vláda od půlnoci místního času (od soboty 05:00 SEČ) peníze na svůj chod.