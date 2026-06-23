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Senát USA podpořil rezoluci o ukončení války s Íránem. Obává se kroků Trumpa

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  22:23
Kapitol, sídlo amerického Kongresu (8. listopadu 2016)

Kapitol, sídlo amerického Kongresu (8. listopadu 2016) | foto: AP

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Senát Spojených států v úterý podpořil legislativu o ukončení amerických úderů na Írán. Zatím však není jasné, jak tato rezoluce ovlivní konflikt s Teheránem. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa se totiž snaží dojednat s islámskou republikou mírovou dohodu. Zákonodárci podle agentury AP sledují prezidentovy snahy o ukončení konfliktu, který zahájil, s obavami.

Senát, ve kterém mají většinu republikáni se již podesáté pokusil zastavit probíhající válku s Íránem. Úterní výsledek hlasování 50 ku 48 představuje překvapivý obrat.

Přestože je usnesení převážně symbolické, odráží rostoucí obavy řady republikánských zákonodárců jak ve Sněmovně reprezentantů, tak v Senátu, nejen ohledně války, ale také kolem memoranda o porozumění, které Trumpa administrativa uzavřela s Íránem s cílem ji ukončit.

Irán prý nepovolí návštěvu jaderným inspektorům. Souhlasili s tím, zuří Trump

Sněmovna reprezentantů rezoluci schválila již začátkem měsíce. Hlasovala tehdy poměrem 215 ku 208, přičemž čtyři republikáni se připojili k demokratům a hlasovali pro rezoluci o válečných pravomocích.

Trumpova vláda už k financování války potřebuje souhlas Kongresu.

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