Republikáni v Jižní Karolíně narazili. Senát tam odmítl překreslit volební obvody

Senát amerického státu Jižní Karolína v úterý odmítl republikánský plán prosazovaný prezidentem Donaldem Trumpem, který počítal s překreslením volebních obvodů ve prospěch Trumpovy strany, informovala agentura AP. Podobný neúspěch zaznamenala prezidentova snaha ve stejný den ve státě Alabama, kde změnu volební mapy zamítl federální soud.

V Jižní Karolíně projednával zákonodárný sbor navrženou změnu ve chvíli, kdy již začalo hlasování v primárkách rozhodujících o konečné podobě kandidátek.

„Občané Jižní Karolíny jdou dnes k volbám. A ani mé svědomí, ani zdravý rozum mi nedovolí zastavit hlasování, které už běží,“ uvedl republikánský senátor Richard Cash. Zamítnutý návrh počítal s tím, že se současné hlasování zruší a vypíší se nové primárky, již s novým rozdělení volebních obvodů zvýhodňujícím republikány.

Jižní Karolína je jedním z řady států, v nichž se některá ze dvou amerických politických stran snaží o takzvaný gerrymandering, který patří k tradičním nástrojům politického boje v USA. Cílem je změnit skladbu obyvatelstva v obvodu, a tím si vytvořit vhodnější podmínky pro volební vítězství.

Republikáni to zkoušeli i v Alabamě, kde však federální soud odmítl jejich snahu zrušit jeden ze dvou obvodů, v nichž tvoří většinu černošské obyvatelstvo volící většinou demokraty. Soud uvedl, že je to cílená diskriminace podle rasy. Očekává se, že se republikáni odvolají k nejvyššímu soudu, v němž má většinu konzervativní část soudců.

Trump chce v Marylandu prověřit kauzu hlasovacích lístků, označil je za falešné

Podobná strategie naproti tomu uspěla ve státě Louisiana, kde republikánský guvernér Jeff Landry odložil na léto volby plánované na 16. května, aby mohli zákonodárci státu projednat nový volební obvod pro Sněmovnu reprezentantů, který by zrušil volební obvod s převahou černošského obyvatelstva.

Překreslit volební obvody se pokusili ve svůj prospěch také demokraté ve státu Virginia. Nejvyšší soud USA však před dvěma týdny jejich návrh změny rozvržení obvodů v nadcházejících volbách do Sněmovny reprezentantů zamítl.

