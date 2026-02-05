Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik osobních údajů, ke kterému došlo minulý pátek, vyvolal ostrou kritiku kvůli selhání úřadů při ochraně soukromí zasažených dívek. Ministerstvo přitom zveřejnění odkládalo právě kvůli této problematice.
Fotografie z Epstein Files

Fotografie z Epstein Files | foto: Profimedia.cz

Cílem zákona bylo zachovat zásadní ochranu soukromí Epsteinových obětí. Jejich jména měla být v dokumentech začerněna. Jejich tváře a těla měly být na fotografiích zakryty.

Chyby jsou však všudypřítomné. Analýza agentury AP a dalších zpravodajských organizací zjistila nespočet případů ledabylých, nekonzistentních či neexistujících úprav, jež vedly ke zveřejnění citlivých osobních údajů.

Andrew na čtyřech nad ženou, exministr ve slipech. Co odhalují nové Epsteinovy spisy

Fotografie dívky, jež byla na Floridě jako nezletilá najata, aby Epsteinovi dávala sexuální masáže, se objevila v přehledu jeho údajných obětí. Policejní zpráva se jmény několika jeho obětí, včetně těch, které se tak nikdy veřejně neidentifikovaly, byly zveřejněny bez jakýchkoliv úprav.

Navzdory snahám ministerstva spravedlnosti napravit tato opomenutí na webové stránce ještě ve středu visela selfie nahé ženy či dívky pořízená v koupelně a snímek další dívky svlečené do půl těla. Jejich věk není znám, ale jejich tváře zůstaly zcela viditelné.

Úřady si daly načas, explicitní obsah zůstal

Některé z obětí a jejich právní zástupci tento týden usilovali o to, aby ministerstvo spravedlnosti webovou stránku stáhlo a jmenovalo nezávislého dozorce, který by zabránil dalším pochybením.

Soudce ve věci původně naplánoval slyšení na středu v New Yorku, ale později ho zrušil poté, co jedna z právniček obětí uvedla, že v záležitosti došlo k pokroku. Ta samá právnička, Brittany Hendersonová, zároveň sdělila, že právníci nadále zvažují všechny možné kroky k řešení „trvalé a nenapravitelné“ újmy způsobené některým ženám.

Fyzik Hawking v intimním vztahu s dívkou? Spisy o Epsteinovi přinesly další jméno

„Není to jen technické selhání. Je to selhání chránit lidské bytosti, kterým naše vláda slíbila ochranu. Dokud každý dokument nebude řádně upraven, toto selhání bude trvat,“ uvedla Hendersonová ve středečním prohlášení.

Annie Farmerová, které podle jejích slov bylo 16 let, když ji Epstein a jeho důvěrnice Ghislaine Maxwellová sexuálně napadli, uvedla, že její jméno bylo už dříve veřejně známé. Další informace, jež si přála uchovat v soukromí, včetně data narození a telefonního čísla, však byly v dokumentech neoprávněně zveřejněny.

„V tuto chvíli mě ze všeho nejvíc štve, jak se to vše odehrálo. Skutečnost, že to provedli tak mimořádně nedbale, což lidi vystavilo nebezpečí, je vážně otřesná,“ řekla Farmerová stanici NBC News.

Ministerstvo spravedlnosti problémy připisuje technickým a lidským chybám. Uvedlo, že mnoho problematických materiálů už stáhlo a pracuje na jejich opětovném zveřejnění v upravené podobě.

Prověřování a úpravy milionů stránek záznamů se odehrálo ve značně omezeném časovém horizontu. Prezident Donald Trump podepsal zákon vyžadující zveřejnění dokumentů 19. listopadu. Zákon dával ministerstvu pouhých 30 dní na jejich uvolnění. Ministerstvo nedodržení termínu částečně odůvodnilo potřebou více času k zajištění ochrany soukromí.

Zvrácená princezna, znásilnění a kokain. Norská monarchie se otřásá v základech

Stovky právníků musely přerušit své běžné povinnosti, včetně dohledu nad kriminálními případy, aby pomohly dokončit prověrku dokumentů. Dělo se to v takové míře, že nejméně jeden soudce v New Yorku si stěžoval, že to zdržuje řešení jiných záležitostí.

Databáze zveřejněná na webu ministerstva spravedlnosti je dosud nejrozsáhlejším zveřejněním spisů z dlouholetého vyšetřování Epsteina, který spáchal sebevraždu ve vězeňské cele v roce 2019, když čekal na soudní proces kvůli federálním obviněním ze sexuálního vykořisťování.

Začerněný Josef a pes

Reportéři AP, kteří dokumenty analyzovali, našli řadu případů, kdy jména a další osobní údaje možných obětí nebyly začerněny. Rovněž zaznamenali mnoho případů nadbytečně odstraněných informací.

V jednom novinovém výstřižku ministerstvo spravedlnosti zjevně začernilo jméno „Josef“ v popisku fotografie, který popisoval betlém v kostele v Kalifornii. „Betlém s Ježíšem, Marií a (začerněno),“ stálo v upraveném popisku.

Spisy rovněž obsahují e-mail, ze kterého bylo zřejmě odstraněno jméno psa. „Hodinu jsem strávil venčením (začerněno) a další hodinu jsem ji koupal, fénoval a česal. Doufám, že voní lépe!!“ uvádí e-mail.

Jako chlapec ze Slovenska jsem se přidal, říká Lajčák o Epsteinovi a „mužském egu“

Zaměstnanci, kteří dostali za úkol připravit dokumenty ke zveřejnění, dostali pokyn omezit začerňování pouze na informace týkající se obětí a jejich rodin, uvedlo ministerstvo spravedlnosti. Přesto byla v dokumentech začerněna i jména dalších lidí, včetně právníků a známých osobností.

Ministerstvo spravedlnosti tvrdilo, že mělo v úmyslu začernit veškeré části fotografií zobrazující nahotu a jakékoliv fotografie žen, které by mohly být možnými oběťmi.

Na některých fotografiích analyzovaných AP sice byly začerněny tváře žen, ale značná část jejich odhaleného těla zůstala nezačerněná, což by tyto ženy pravděpodobně stejně uvedlo do rozpaků. Na snímcích jsou ženy, jak si zkouší oblečení v převlékacích kabinkách v obchodech, či ženy odpočívající v plavkách.

Série více než 100 fotografií mladé ženy byla téměř celá začerněná – až na poslední snímek, na kterém je zcela vidět její tvář.

