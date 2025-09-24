Prezident Pavel přednese na Harvardu přednášku. Inicioval ji developer Sekyra

Autor:
  17:23
Na Harvardově univerzitě proběhne ve středu 24. září druhá ze série přednášek Václava Havla o lidských právech, občanské společnosti a demokracii. Tu iniciovala a podpořila nadace Sekyra Foundation. Přednese ji prezident Petr Pavel, a symbolicky tak připomene myšlenky bývalého disidenta a českého prezidenta Václava Havla, který před 30 lety na tamní půdě pronesl projev a získal čestný doktorát.
Harvardova univerzita v Cambridge ve státě Massachusetts. (15. dubna 2025)

Harvardova univerzita v Cambridge ve státě Massachusetts. (15. dubna 2025) | foto: Reuters

Přednáška Václav Havel Lecture on Human Rights, Civil Society and Democracy se...
Přednáška Václav Havel Lecture on Human Rights, Civil Society and Democracy se...
Přednáška Václav Havel Lecture on Human Rights, Civil Society and Democracy se...
Přednáška Václav Havel Lecture on Human Rights, Civil Society and Democracy se...
5 fotografií

Přednášky Václav Havel Lecture on Human Rights, Civil Society and Democracy pořádá Centrum evropských studií Minda de Gunzburg, které bylo na Harvardově univerzitě založeno v roce 1969 a zaměřuje se na interdisciplinární výzkum sociálních, politických, historických a ekonomických rozměrů Evropy. Sérii přednášek iniciovala a podpořila Sekyra Foundation.

Letošní, v pořadí už druhý díl přednese prezident Pavel v rámci diskusní platformy John F. Kennedy Jr. Forum. Jeho přednášku nazvanou „Shared Strength in a Divided World: Reinventing the Transatlantic Partnership“ (Sdílená síla v rozděleném světě: Znovuobjevení transatlantického partnerství) a následnou diskusi bude moderovat profesor Grzegorz Ekiert, ředitel Davisova centra pro ruská a euroasijská studia a hlavní vědecký pracovník Akademie pro mezinárodní a regionální studia Harvardovy univerzity.

„Já osobně i Sekyra Foundation si velice vážíme příležitosti harvardskou sérii přednášek podporovat. Posláním nadace je podpora liberálních hodnot, lidských práv a etického a kritického myšlení,“ uvedl k přednášce Luděk Sekyra, zakladatel Sekyra Foundation.

Developer Sekyra podpořil sérii přednášek Václava Havla na Harvardu

Série přednášek je zaměřena na rozvíjení klíčových témat Havlova odkazu, jako jsou lidská práva, autonomie občanské společnosti a liberální a demokratické hodnoty. „Netřeba zdůrazňovat, že tyto hodnoty jsou dnes předmětem nevybíravých politických útoků jejich odpůrců, a to nejen na Východě, mezi Prahou a Moskvou, ale i na Západě. Jsem nicméně hluboce přesvědčen, že právě liberální postoje, tolerance, jazyk a politika lidských práv včetně důrazu na svědomí každého z nás jsou základem morálního a společenského pokroku,“ doplnil český developer.

Pro Sekyra Foundation nejde o jedinou spolupráci s Harvardovou univerzitou. Nadace zde rovněž podporuje renomované centrum Edmond & Lily Safra Center for Ethics, které se na Harvardu zabývá výzkumem praktické etiky. Sekyra je členem poradního sboru centra.

„Před třiceti lety mělo naše centrum tu čest hostit prezidenta Václava Havla při soukromém setkání po jeho slavnostním projevu na Harvardu. Rozhovor se odehrával na pozadí dynamických historických proměn v Evropě. Dnes máme tu čest přivítat na Harvardu prezidenta Pavla. Jeho návštěva a projev představují další historický okamžik v náročné době, která potvrzuje a posiluje trvalý význam Havlovy oddanosti demokratické svobodě a pravdě a sílu transatlantického spojenectví,“ uvedl profesor Daniel Ziblatt, ředitel Centra evropských studií Minda de Gunzburg.

Developer Sekyra daroval Oxfordu sto milionů, pojmenují po něm profesuru

Havel byl obhájcem občanských svobod a jeho životní dílo nejen formovalo nové uspořádání Evropy, ale i po jeho smrti stále inspiruje ochránce lidských práv na celém světě. Cílem přednáškového cyklu Václav Havel Lecture je uctít Havlův odkaz. Je také příležitostí, aby si významní vědci, aktivisté a zástupci akademické sféry z mnoha zemí světa navzájem vyměnili poznatky a myšlenky týkající se svobody, lidských práv a občanské angažovanosti.

Havel přednesl v roce 1995 na Harvardově univerzitě projev a následně mu byl udělen čestný doktorát.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...

Poslanec ANO Špičák pokřtil knihu o sobě. Budu tě kroužkovat, slíbil skladatel Vágner

Lékař Julius Špičák, poslanec za hnutí ANO, ve středu pokřtil novou knihu s názvem Nejen o sobě a medicíně. „Kniha je určitý přehled doporučení, jak postupovat u současného zdravotnictví. Je pro mé...

24. září 2025  18:15

Domažlice kvůli obviněním v kauzách odvolaly radního Macha

Domažlické zastupitelstvo odvolalo z rady města bývalého starostu Miroslava Macha (Sdružení pro město Domažlice). Důvodem je jeho obvinění v kauzách Kulturního centra Plzeňského kraje a rekonstrukce...

24. září 2025  18:09

Čtrnáctiletý student pobodal učitelku ve škole u Štrasburku, poté i sám sebe

Čtrnáctiletý student ve středu ráno pobodal učitelku v budově střední školy ve městě Benfeld nedaleko Štrasburku. Pětašedesátiletá žena má zranění v obličeji, její život ale není ohrožen, informují...

24. září 2025  18:02

Čeští Romové žádají papeže, aby odvolal exkomunikaci komunity z konce 15. století

Delegace českých Romů měla ve středu ve Vatikánu na programu setkání s papežem Lvem XIV. Hlavu katolické církve v rámci audience žádají, aby symbolicky odvolala exkomunikaci vyhlášenou koncem 15....

24. září 2025  17:56

Prezident Pavel přednese na Harvardu přednášku. Inicioval ji developer Sekyra

Na Harvardově univerzitě proběhne ve středu 24. září druhá ze série přednášek Václava Havla o lidských právech, občanské společnosti a demokracii. Tu iniciovala a podpořila nadace...

24. září 2025  17:23

Otec ubližoval kojencům, jedno z dětí zemřelo. Odsedí si 11,5 roku

Odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil ve středu trest vězení na 11,5 roku muži z Děčína, jenž podle obžaloby způsobil těžká zranění svým dvěma dětem v kojeneckém věku. Jedno z dětí zemřelo, druhé se...

24. září 2025  17:12

Srdcovka s Bolečkem a Mirečkem, chválí si Zedníček seriál s Polívkou a Donutilem

Nový osmidílný seriál Muži v letu, který začala natáčet TV Nova, sleduje příběh tří celoživotních přátel-pilotů, dvou mladých milenců a jednoho ultralehkého letadla. Hlavní role obsadily legendy...

24. září 2025  17:07

Pavel: OSN zlepšila svět, ale při ruské agresi proti Ukrajině neplní své poslání

Organizace spojených národů změnila bezpočet životů a položila základy pro lepší a humánnější svět, řekl ve středu před Valným shromážděním český prezident Petr Pavel. OSN zůstává jedinou institucí,...

24. září 2025  16:55

Manévry u Volyňky. Čí jsou dámské boty a oblečení u jezu? Hasiči hledají v řece

Poblíž jezu na řece Volyňce na okraji Strakonic našli ve středu dopoledne kolemjdoucí odložené osobní věci, dámské boty, oblečení i sportovní tašku. Protože tím vznikly obavy, že by se mohl v řece...

24. září 2025  16:46

Místo boha čiré peklo. Nejtragičtější pouť do Mekky stála život 2 400 lidí

Měl to být vrchol radosti a usmíření. Před deseti lety se však pouť do Mekky proměnila v horor a čiré peklo. V tlačenici v údolí Miná bylo ušlapáno 2 400 lidí. Aby se tragédie při každoročním...

24. září 2025  16:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zlato od návštěvníků, stříbro pro maskota. Česko bodovalo na Expu v Ósace

Od našeho zpravodaje v Japonsku Český pavilon na světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace si připsal významný úspěch. V prestižní soutěži World Expolympics získal zlatou medaili v kategorii People’s Choice a stříbro za maskota...

24. září 2025  16:37

Itálie posílá válečnou loď na pomoc flotile Thunbergové mířící do Gazy

Propalestinští aktivisté z flotily směřující do Pásma Gazy tvrdí, že se jejich lodě staly v noci na středu terčem útoků bezpilotních prostředků a rušení komunikace. Útok odsoudily Evropská unie i...

24. září 2025  16:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.