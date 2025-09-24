Přednášky Václav Havel Lecture on Human Rights, Civil Society and Democracy pořádá Centrum evropských studií Minda de Gunzburg, které bylo na Harvardově univerzitě založeno v roce 1969 a zaměřuje se na interdisciplinární výzkum sociálních, politických, historických a ekonomických rozměrů Evropy. Sérii přednášek iniciovala a podpořila Sekyra Foundation.
Letošní, v pořadí už druhý díl přednese prezident Pavel v rámci diskusní platformy John F. Kennedy Jr. Forum. Jeho přednášku nazvanou „Shared Strength in a Divided World: Reinventing the Transatlantic Partnership“ (Sdílená síla v rozděleném světě: Znovuobjevení transatlantického partnerství) a následnou diskusi bude moderovat profesor Grzegorz Ekiert, ředitel Davisova centra pro ruská a euroasijská studia a hlavní vědecký pracovník Akademie pro mezinárodní a regionální studia Harvardovy univerzity.
„Já osobně i Sekyra Foundation si velice vážíme příležitosti harvardskou sérii přednášek podporovat. Posláním nadace je podpora liberálních hodnot, lidských práv a etického a kritického myšlení,“ uvedl k přednášce Luděk Sekyra, zakladatel Sekyra Foundation.
Developer Sekyra podpořil sérii přednášek Václava Havla na Harvardu
Série přednášek je zaměřena na rozvíjení klíčových témat Havlova odkazu, jako jsou lidská práva, autonomie občanské společnosti a liberální a demokratické hodnoty. „Netřeba zdůrazňovat, že tyto hodnoty jsou dnes předmětem nevybíravých politických útoků jejich odpůrců, a to nejen na Východě, mezi Prahou a Moskvou, ale i na Západě. Jsem nicméně hluboce přesvědčen, že právě liberální postoje, tolerance, jazyk a politika lidských práv včetně důrazu na svědomí každého z nás jsou základem morálního a společenského pokroku,“ doplnil český developer.
Pro Sekyra Foundation nejde o jedinou spolupráci s Harvardovou univerzitou. Nadace zde rovněž podporuje renomované centrum Edmond & Lily Safra Center for Ethics, které se na Harvardu zabývá výzkumem praktické etiky. Sekyra je členem poradního sboru centra.
„Před třiceti lety mělo naše centrum tu čest hostit prezidenta Václava Havla při soukromém setkání po jeho slavnostním projevu na Harvardu. Rozhovor se odehrával na pozadí dynamických historických proměn v Evropě. Dnes máme tu čest přivítat na Harvardu prezidenta Pavla. Jeho návštěva a projev představují další historický okamžik v náročné době, která potvrzuje a posiluje trvalý význam Havlovy oddanosti demokratické svobodě a pravdě a sílu transatlantického spojenectví,“ uvedl profesor Daniel Ziblatt, ředitel Centra evropských studií Minda de Gunzburg.
Havel byl obhájcem občanských svobod a jeho životní dílo nejen formovalo nové uspořádání Evropy, ale i po jeho smrti stále inspiruje ochránce lidských práv na celém světě. Cílem přednáškového cyklu Václav Havel Lecture je uctít Havlův odkaz. Je také příležitostí, aby si významní vědci, aktivisté a zástupci akademické sféry z mnoha zemí světa navzájem vyměnili poznatky a myšlenky týkající se svobody, lidských práv a občanské angažovanosti.
Havel přednesl v roce 1995 na Harvardově univerzitě projev a následně mu byl udělen čestný doktorát.