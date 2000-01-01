náhledy
Miliony lidí na severní polokouli strávily středeční večer s hlavami otočenými k obloze, kde sledovaly zatmění Slunce. To úplné viděli pozorovatelé ve Španělsku, Portugalsku, na Islandu, v Grónsku i v Rusku. Částečně se dalo zakrytí hvězdy měsícem pozorovat také z dalších částí Evropy, včetně Německa. První snímek nabízí pohled do tamního Braniborska.
Autor: ČTK
V Mnichově mnozí zamířili sledovat částečné zatmění nejbližší hvězdy k Zemi na horu Olympiaberg.
Autor: ČTK
Zájem Evropanů úkaz spatřit byl natolik velký, že v Evropě se podle médií na řadě míst vyprodaly ochranné brýle.
Autor: Reuters
Původně se očekávalo, že fáze úplného zatmění potrvá méně než 2,5 minuty a svého maxima dosáhne u západního pobřeží Islandu.
Autor: ČTK
Než se zatmění dostalo k malému úseku Portugalska a poté ke Španělsku, těsně před západem slunce, se ale fáze úplného zatmění na zhruba jednu minutu.
Autor: Reuters
Nejvýznamnější zatmění Slunce od roku 1999 sledovali také v Británii. Z pohledu většiny Spojeného království Měsíc zakryl Slunce při vrcholu úkazu z více než 90 procent.
Autor: Reuters
Španělské úřady spustily v rámci události rozsáhlou kampaň zaměřenou na veřejnou bezpečnost.
Autor: Reuters
V Navarrete na severu Španělska se podařilo částečné zakrytí Slunce zachytit v blízkosti Osbornského býka, který se tyčí u španělských silnic.
Autor: Reuters
Podle tamních úřadů se očekávalo, že zatmění přiláká nejméně další půl milionu návštěvníků.
Autor: Reuters
Poptávka po hotelových pokojích v místech, kde šlo spatřit úplné zatmění, tak prudce vzrostla.
Autor: ČTK
Na Islandu úplné zatmění zmátlo některá zvířata v Rejkjavíku. Ptáci se například slétali do korun stromů.
Autor: Reuters
Rejkjavík nezažil úplné zatmění Slunce od roku 1433. Na některých jiných místech Islandu ho lidé mohli sledovat naposledy v roce 1954.
Autor: Reuters
Velká část Španělska byla byla v tento významný den v pohotovosti, protože teploty v mnoha oblastech, kde bylo možné zatmění pozorovat, vystoupily nad 35 stupňů Celsia.
Autor: ČTK
Kromě velké části Evropy bylo částečné zatmění viditelné například ze severu Spojených států, Kanady či severozápadní Afriky. Na fotografii úkaz sleduje fotbalový fanoušek v německém Salzburgu
Autor: Reuters