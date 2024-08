Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Zaplavou si po triatlonistech na olympiádě v Seině i místní, když její vyčištění stálo 1,4 miliardy eur? Dalo by se chápat, kdyby se do toho spíš nehrnuli, i když spousta Pařížanů se do „své“ řeky chodí koupat pořád. Ovšem ilegálně.