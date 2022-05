„Putinova“ Šeherezáda může vyplout každým okamžikem, obávají se Italové

Šeherezáda už od září kotví v toskánském přístavu Marina di Carrara a podle společnosti Italian Sea Group, jež se zabývá opravou jachet, plánuje odplout zhruba v polovině června. Italská policie se však obává, že by to mohlo být i mnohem dřív.

A to vzhledem ke zjištění, které zveřejnil list The New York Times. Ten napsal, že už jachtu z takzvaného suchého doku v úterý přesunuli zpět na vodu. Deník také citoval člena posádky, podle kterého může loď okamžitě odplout, nicméně ještě ji prý čeká zkouška provozu.

Například ruský opoziční politik Alexej Navalnyj také tvrdí, že jachtu vlastní Putin. Právě to se teď Italové snaží vyšetřit. Dokud na to nepřijdou, loď nemohou zabavit – tak jako už se to stalo jachtám několika ruských oligarchů – ani jí nařídit, aby zůstala v přístavu.

Zdroj z finanční policie podle deníku The Guardian prohlásil, že ptát se, zda Šeherezáda patří Putinovi, je „jako hrát loterii“. Pravého vlastníka totiž od toho oficiálního dělí tlustá vrstva „bílých koní“.

Italský list La Stampa nicméně v březnu uvedl, že se mu podařilo přes firmu registrovanou na Marshallových ostrovech dostat k bývalému prezidentovi ruské ropné společnosti Rosněfť Eduardu Jurjeviči Chudajnatovovi a že Šeherezáda patří právě jemu.

Chudajnatov momentálně podle listu NYT není na žádném sankčním seznamu a i jeho údajné vlastnictví Šeherezády může být jen zástupným manévrem upozorňuje list. Také v případě jachty Amadea, kterou díky souhlasu úřadů na Fidži mohou zabavit Spojené státy, je totiž Chudajnatov uveden jako majitel lodi. Ve skutečnosti však podle Američanů patří oligarchovi Sulejmanu Kerimovovi, který je na sankčním seznamu už od roku 2018.

Superjachta Šeherezáda je podle Navalného týmu 140 metrů dlouhá a její hodnota se pohybuje kolem 700 milionů dolarů (15,6 miliard korun). Na šesti patrech se rozkládají lázně, bazény, kosmetické salóny, kino, helipady a údajně i zařízení na sestřelování dronů. Před dvěma lety jachtu vyrobila německá společnost Lürssen.

V úterý zabavená Amadea je výrazně levnější, její hodnota se odhaduje na 430 milionů dolarů (10 miliard korun). Měří 106 metrů a postavena byla v roce 2017. Kromě helipadu či bazénu se na ní nachází třeba i akvárium s humry.

22. března 2022