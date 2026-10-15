Kolegové z redakce se Sokolovem ztratili kontakt kolem dnešní dvanácté hodiny. Jeho telefony byly nedostupné. Teprve později telegramový kanál Baza, který má podle listu úzké vazby na bezpečnostní složky, informoval, že u Sokolova probíhá domovní prohlídka.
Portál Meduza připomíná, že letos v dubnu ruské soudy poslaly do vazby Olega Roldugina, který rovněž působil v listu Novaja gazeta. Roldugin byl stejně jako Sokolov zadržen kvůli obvinění z nezákonného použití osobních údajů.
Podle Meduzy tehdy stanice BBC spojovala vyšetřování Roldugina s tím, že zveřejňoval informace o soukromých letech několika ruských podnikatelů, mezi nimiž byl i předseda vládnoucí strany Jednotné Rusko Dmitrij Medveděv. Od začátku června je dle Meduzy Roldugin v domácím vězení.
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Proroctví psané krví. Jak zavražděná Politkovská předpověděla Putinovo tažení
Novaja gazeta, založená v roce 1993, je historicky považována za baštu nezávislé žurnalistiky v Rusku. Kvůli úředním restrikcím, které následovaly po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022, musel list v Rusku pozastavit činnost. Později však redakce obnovila provoz webu.
List je známý hlavně vyšetřováním korupce či porušování lidských práv v Čečensku. Několik novinářů a novinářek publikujících v tomto listu bylo v minulosti zavražděno, a to včetně Anny Politkovské, která byla zastřelena v roce 2006 ve vchodu do svého domu. Předchozím šéfredaktorem byl do listopadu 2023 držitel Nobelovy ceny za mír Dmitrij Muratov; z funkce odstoupil kvůli soudnímu řízení, které probíhalo proto, že byl úřady prohlášen za zahraničního agenta.