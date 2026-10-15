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V Rusku zadrželi šéfredaktora nezávislého listu Novaja gazeta

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  16:04
Sergej Sokolov, šéfredaktor nezávislého ruského listu Novaja gazeta (6. května...

Sergej Sokolov, šéfredaktor nezávislého ruského listu Novaja gazeta (6. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Oleg Roldugin, novinář nezávislého ruského listu Novaja gazeta, jehož úřady...
Oleg Roldugin, novinář nezávislého ruského listu Novaja gazeta, jehož úřady...
V Čečensku přepadli a zbili reportérku listu Novaja gazeta Jelenu Milašinovou....
Ruský držitel Nobelovy ceny za mír a šéfredaktor opozičního listu Novaja gazeta...
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Sergej Sokolov, šéfredaktor nezávislého listu Novaja gazeta, byl po domovní prohlídce zadržen a odvezen k výslechu. List, který je ruskými úřady označován za takzvaného zahraničního agenta, o tom informoval na platformě Telegram. Za Sokolovem již vyrazil právník. Ruský vyšetřovací výbor, obdoba amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), Sokolova vyslýchá v případu nezákonného použití osobních údajů.

Kolegové z redakce se Sokolovem ztratili kontakt kolem dnešní dvanácté hodiny. Jeho telefony byly nedostupné. Teprve později telegramový kanál Baza, který má podle listu úzké vazby na bezpečnostní složky, informoval, že u Sokolova probíhá domovní prohlídka.

Portál Meduza připomíná, že letos v dubnu ruské soudy poslaly do vazby Olega Roldugina, který rovněž působil v listu Novaja gazeta. Roldugin byl stejně jako Sokolov zadržen kvůli obvinění z nezákonného použití osobních údajů.

Podle Meduzy tehdy stanice BBC spojovala vyšetřování Roldugina s tím, že zveřejňoval informace o soukromých letech několika ruských podnikatelů, mezi nimiž byl i předseda vládnoucí strany Jednotné Rusko Dmitrij Medveděv. Od začátku června je dle Meduzy Roldugin v domácím vězení.

Proroctví psané krví. Jak zavražděná Politkovská předpověděla Putinovo tažení

Novaja gazeta, založená v roce 1993, je historicky považována za baštu nezávislé žurnalistiky v Rusku. Kvůli úředním restrikcím, které následovaly po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022, musel list v Rusku pozastavit činnost. Později však redakce obnovila provoz webu.

List je známý hlavně vyšetřováním korupce či porušování lidských práv v Čečensku. Několik novinářů a novinářek publikujících v tomto listu bylo v minulosti zavražděno, a to včetně Anny Politkovské, která byla zastřelena v roce 2006 ve vchodu do svého domu. Předchozím šéfredaktorem byl do listopadu 2023 držitel Nobelovy ceny za mír Dmitrij Muratov; z funkce odstoupil kvůli soudnímu řízení, které probíhalo proto, že byl úřady prohlášen za zahraničního agenta.

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