Srbský prezident Vučić přijel do Kyjeva. Poprvé od začátku ruské invaze

Jde o první Vučičovu návštěvu Kyjeva od začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu. Loni se srbský prezident, který udržuje přátelské vztahy s Moskvou, zúčastnil regionálního summitu v jihoukrajinské Oděse.
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„Věřím, že budeme mít dobrý summit, navzájem si budeme poskytovat podporu na evropské cestě a zlepšíme dvoustrannou spolupráci,“ napsal srbský prezident na Instagramu.
Do Kyjeva přicestoval přes Moldavsko poté, co se v úterý zúčastnil v Paříži oslav francouzského státního svátku. Předchozí summity zemí jihovýchodní Evropy a Ukrajiny se kromě Oděsy uskutečnily také v Aténách, Dubrovníku a Tiraně.
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Srbsko pod Vučičovým vedením balancuje mezi svými tradičními vazbami na Rusko a Evropskou unii. O členství v unii se balkánská země oficiálně uchází, v praxi ale její integrace už řadu let nepostupuje. V rusko-ukrajinské válce se Srbsko označuje za neutrální. Ačkoliv Bělehrad ruskou invazi odsoudil, nepřipojil se k západním sankcím uvaleným na Moskvu za její agresi vůči Ukrajině.
Do Kyjeva přicestovali také prezidenti Rumunska a Moldavska Nicušor Dan a Maia Sanduová.
Jedenáctá návštěva Leyenové na Ukrajině
V Kyjevě bude šéfka EK jednat o přístupových jednáních Ukrajiny s Evropskou unií. Ukrajina se již více než čtyři roky brání rozsáhlé ruské invazi.
„Právě jsem dorazila do Kyjeva na svou 11. návštěvu Ukrajiny v době války,“ napsala von der Leyenová na X. Doplnila, že návštěvu uskutečňuje v době, kdy Ukrajina nabyla na vojenské síle a situace v její obraně proti ruské agresi se obrací k lepšímu.
V Kyjevě chce šéfka unijní exekutivy oznámit nové iniciativy zaměřené na integraci ukrajinského a evropského obranného průmyslu. „Abychom mohli vyrábět více a rychleji,“ dodala s tím, že jednat bude také o přistoupení Ukrajiny k EU a přípravách na nadcházející zimu.
Ukrajina v úterý oficiálně otevřela další dvě kapitoly ve vyjednáváních o přistoupení do EU. Konkrétně bylo zahájeno projednávání takzvaného šestého tematického bloku (klastru), který sdružuje kapitoly týkající se vnějších vztahů.
V době stupňujících se ruských vzdušných útoků Ukrajina pokračuje v přípravách na zabezpečení poničené energetické sítě a zajištění dodávek tepla pro obyvatelstvo před následující zimou.
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Kyjev si dlouhodobě stěžuje zejména na nedostatek střel do systémů protivzdušné obrany, o věci jednal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na nedávném summitu NATO s prezidentem USA Donaldem Trumpem a tento týden v Paříži s představiteli evropských zemí. Předešlou zimu čelili Ukrajinci rozsáhlým výpadkům dodávek elektřiny a tepla v důsledku ruských útoků.