Pchjongjang se s Moskvou sbližuje od února 2022, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu.
Delegace severokorejské Národní zpravodajské agentury vedená generálním ředitelem Riem se zúčastnila mezinárodního setkání vysokých představitelů v oblasti bezpečnosti, které bylo hlavní událostí fóra konaného ve čtvrtek, uvedla severokorejská agentura KCNA.
„Všechny země by měly posilovat své vlastní bezpečnostní kapacity (a) úzce podporovat spolupráci v rámci budování multipolárního světa, aby se vypořádaly s globální bezpečnostní krizí. KLDR hromadí a neustále posiluje svou největší sílu, jejímž cílem je bránit vlastní bezpečnost a navždy zajistit skutečné období míru bez války,“ řekl v projevu Ri.
OBRAZEM: Severokorejská ostuda. V hotelu zkázy o sto patrech doteď nikdo nespal
Šéf severokorejských zpravodajců jednal s Šojguem o posílení vzájemné spolupráce v oblasti bezpečnosti a zpravodajských služeb, jejímž cílem je bránit klíčové zájmy obou zemí a řešit světové a regionální bezpečnostní výzvy, napsala KCNA.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un od ruské invaze učinil z Moskvy prioritu své zahraniční politiky. Severní Korea a Rusko v červnu 2024 podepsaly obrannou smlouvu, která předpokládá vzájemnou vojenskou podporu v případě, že bude některá ze zemí napadena. Pchjongjang v témže roce vyslal do západoruské Kurské oblasti tisíce vojáků a Moskvě dodává i munici.
KLDR na oplátku podle analytiků dostává finanční pomoc, energie a potraviny. Jižní Korea, USA a jejich partneři se obávají, že Moskva by mohla předat Pchjongjangu také špičkové technologie, které by mohly posílit severokorejské jaderné a raketové programy.
3. září 2025