Šéf Reform UK Farage po zprávě o nepřiznaných příjmech popřel porušení pravidel

Farage je už nyní vyšetřován dohledovým orgánem britského parlamentu kvůli tomu, zda měl oznámit dar za pět milionů liber (141 milionů Kč), který obdržel od miliardáře z oboru kryptoměn ještě před vstupem do parlamentu.
Deník Sunday Times uvedl, že v roce před zvolením poskytl Farageovi bezpečnostní služby, podporu na sociálních sítích a ubytování jeho dlouholetý spojenec George Cottrell, který v roce 2017 ve Spojených státech nastoupil do vězení po přiznání viny v případu bankovního podvodu. List uvedl, že Cottrell se také věnoval kryptoměnám.
Mluvčí Farage uvedl, že článek je „nepodložený a vykonstruovaný“. „Na rozdíl od vyznění článku nebyla porušena žádná parlamentní pravidla,“ uvedl.
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Pravicová protiimigrační strana Reform UK vede v celostátních průzkumech veřejného mínění, což z Farage činí možného budoucího premiéra po volbách v roce 2029 a zvyšuje potřebu kontroly financí strany i jejího lídra, připomněl Reuters.
Podle parlamentních pravidel musejí noví poslanci deklarovat finanční zájmy a takzvané registrovatelné benefity přijaté v předchozích 12 měsících. Osobní dary se mezi tyto dary nepočítají.
„Myslím, že v souvislosti s jeho (Farageovými) financemi vyvstává poměrně hodně otázek. Zdá se, že má poměrně flexibilní vztah k transparentnosti,“ uvedl dnes na BBC britský ministr zdravotnictví James Murray.
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Farage už dříve uvedl, že pět milionů liber, které obdržel od britsko-thajského investora do kryptoměn Christophera Harbornea, než oznámil svou kandidaturu do parlamentu v roce 2024, byl bezpodmínečný dar nepodléhající povinnosti ho zveřejnit. Také uvedl, že peníze byly určeny na jeho osobní bezpečnost. Existenci daru potvrdil až ve chvíli, kdy o něm v dubnu informovala média.
Farage čeká na výsledek parlamentního vyšetřování. Pokud bude shledán vinným ze závažného porušení pravidel pro přiznávání příjmů, může mu být pozastaven poslanecký mandát v Dolní sněmovně. Pozastavení na deset dní či déle by mohlo vyvolat petici za jeho odvolání, což by mohlo vést k doplňovacím volbám v jeho volebním obvodě.