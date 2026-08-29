Rusové něco chystají, varoval šéf NATO Tuska. Klíčových bude dalších šest měsíců

Je to úkol pro celou Evropu,“ napsal šéf polského kabinetu. „Nemůžeme vyloučit provokaci ze strany Ruska vůči některému z členů NATO,“ pokračoval polský premiér.
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V pátek se Tusk zúčastnil akce Campus Poland of the Future (Campus Polsko budoucnosti), což je velká každoroční společensko-politická akce určená mladým lidem, na níž se diskutuje o veřejném životě, demokracii a společenských změnách. Premiér zde uvedl, že se Rusko připravuje na vystupňování napětí, píše polský tisk. Jak poznamenal, svědčí o tom řada signálů.
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Tusk se také vyjádřil k úterní návštěvě ředitele americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Johna Ratcliffa v Moskvě. „Nemohu zacházet do přílišných podrobností, ale jsme v neustálém kontaktu s vedením CIA, takže nás žádné informace týkající se kroků a iniciativ, které ředitel CIA podniká, nezaskočí. Byli jsme rovněž předem informováni o nutnosti naléhavého jednání o této záležitosti na nejvyšší možné polsko-americké úrovni,“ dodal.
Šéf polské vlády připomněl, že sám před několika týdny v jednom rozhovoru varoval, že existuje reálné riziko, že se Rusko rozhodne zinscenovat velkou provokaci nebo dokonce podniknout omezený útok na některý ze smluvních států. „A od mnoha komentátorů jsem slyšel, že se Tusk zbláznil,“ posteskl si polský politik, který dřív býval i předsedou Evropské rady.
„Věděl jsem přesně, co říkám. Dnes už o tom nikdo nepochybuje – a nejde jen o návštěvu ředitele CIA v Moskvě; tyto signály jsou veřejně známé už celé týdny. Je zřejmé, že se Rusko vážně připravuje na eskalaci napětí – jak ve válce s Ukrajinou, tak v celém regionu – a že nadcházející podzim a zima budou pro Rusko klíčové,“ dodal šéf polského kabinetu.
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Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes uvedl, že Rusko vnímá Evropskou unii jako nepřátelskou a nevidí vyhlídky na zlepšení vztahů. Dodal, že současní politici EU zaujímají vůči Rusku konfrontační postoj, „a to nejen slovy, ale i činy.“ Podle agentury Reuters není jasné, na která prohlášení Peskov narážel.